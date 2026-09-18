TREP: qué es, cómo funciona y por qué no reemplaza el resultado oficial de las elecciones

El TREP, también conocido en su momento como “Conteo Rápido de votos”, se aplicó por primera vez en Paraguay en las elecciones de vicepresidente de agosto del 2000 y en las municipales del 2001, con el objetivo de dar resultados y evitar las tensiones de los escrutinios prolongados.

Página de ABC Color sobre los resultados del TREP en los comicios del 2000.

La herramienta se consolidó en las elecciones generales del 2003 y, desde el 2013, se aplicó el TREP Digital. Finalmente, el sistema se adaptó a las máquinas de votación usadas desde las elecciones municipales del 2021 y el TSJE sostiene que es un sistema de referencia elogiado en la región. Ha tenido numerosos detractores y, en 2018, la oposición incluso pidió no aplicar el sistema en las listas legislativas.

Lea más: Negativa de TREP para legislativas es indicio de fraude, denuncian

¿Pero cómo funciona el TREP?. Primero, se debe tener en cuenta que el TREP es una herramienta informativa rápida diseñada para transparentar la jornada electoral en tiempo real, mientras que el resultado oficial surge de un proceso legal posterior de verificación de actas.

La diferencia radica en la validez jurídica: los datos del TREP no proclaman candidaturas electas ni sustituyen el juzgamiento de las actas, labor que corresponde de forma exclusiva a la Justicia Electoral a través del escrutinio definitivo.

¿Qué significa TREP ?

TREP son las siglas de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, un procedimiento técnico que recopila e informa el conteo de votos de cada mesa tras el cierre de las urnas. Este mecanismo busca ofrecer tranquilidad a la opinión pública al mostrar tendencias en el menor tiempo posible, reduciendo la incertidumbre durante la noche de los comicios.

¿Cómo empieza el proceso en la mesa de votación?

El proceso del TREP inicia en las mesas receptoras de votos, donde los miembros de mesa firman los Certificados de Resultados TREP generados por la Máquina de Votación y los entregan al Acopiador TREP, para su verificación y transmisión al Centro de Transmisión (CTX).

Lea más: TREP es clave para elecciones tranquilas

Para todo esto, el TSJE tiene su propio ejército. Los 1.187 locales de votación cuentan con 2.064 “acopiadores” que envían los certificados. A su vez hay 1.196 operadores del sistema CTX/TREP que reciben dichos documentos y los computan para que los resultados sean transmitidos en la web del ente.

Entrevista del TSJE a Miguel Duarte, sobre el TREP

¿Quién genera y transmite el Certificado de Resultados TREP?

Los miembros de mesa generan el Certificado TREP, un documento creado a partir del acta original al concluir el recuento. Posteriormente, un acopiador o funcionario técnico del TSJE escanea e introduce los datos digitalizados desde el local de votación hacia los servidores centrales del Tribunal Superior de Justicia Electoral para su procesamiento y divulgación pública.

¿Por qué el TREP no es el resultado definitivo? ¿Quién define el resultado oficial?

El TREP no es “definitivo” porque solo transmite una copia informativa de las actas para dar agilidad al proceso, sin someterse a revisiones ni impugnaciones legales de los partidos políticos.

El resultado formal y vinculante lo definen los Tribunales Electorales de cada departamento o zona del país y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mediante el cómputo y el juzgamiento de las actas físicas e instrumentos contenidos en los sobres electorales.

¿Qué es un voto válido?

En el escrutinio, tanto el transmitido por el TREP como el proclamado por los juzgados electorales, un voto válido es aquel que expresa de manera inequívoca la voluntad del elector hacia un candidato o una lista habilitada y se contabiliza efectivamente a favor de la candidatura seleccionada.

¿Qué es un voto en blanco?

Por otra parte, el voto en blanco es la abstención intencional de marcar una preferencia por alguna opción política. Ocurre cuando el elector decide no seleccionar ningún candidato en la pantalla o en la papeleta, registrando la opción institucional en blanco; estos votos forman parte del total de votantes, pero no suman a favor de ninguna candidatura.

¿Qué es un voto nulo y en qué casos se anula?

Un voto nulo es una emisión inválida que carece de eficacia jurídica por incumplir los requisitos formales. De acuerdo con el artículo 225° del Código Electoral paraguayo, se anula en casos como marcar más de una opción (lo que ya no se puede hacer con las máquinas de votación), usar boletines no autorizados o cuando el documento carece de las firmas correspondientes de las autoridades de mesa.

¿Qué es un “voto a computar”?

Los “votos a computar” son aquellos sufragios emitidos cuyos registros o actas presentan dudas formales, inconsistencias o inconsistencias matemáticas menores que deben ser examinadas formalmente. Estos votos quedan temporalmente retenidos para su revisión exhaustiva por parte de los magistrados e integrantes de los Tribunales Electorales durante las fases del cómputo provisorio y definitivo.