Elecciones municipales: ¿desde qué hora se conocerán los resultados del TREP?

El director de Procesos Electorales del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Carlos María Ljubetic, explicó que el TREP comenzará a recibir los resultados de las mesas electorales desde las 17:30, luego del cierre de los locales de votación.

Según las estimaciones del TSJE, los primeros resultados permitirán tener una tendencia clara durante las primeras horas de la noche y se espera que a las 20:00 ya se pueda conocer quién ganó en la mayoría de las contiendas.

Ljubetic explicó que para ese horario esperan contar alrededor del 90% de los datos, porcentaje que, según señaló, será suficiente para determinar a los ganadores, salvo en aquellas elecciones con resultados muy ajustados.

“A las 20:00, la gente ya va a saber quién ganó y quién perdió porque como mínimo a esa hora ya vamos a tener 89 a 93% de los datos”, sostuvo.

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¿Qué pasará después del cierre de los locales?

Los locales de votación cerrarán a las 17:00. Sin embargo, las personas que se encuentren dentro de los locales y todavía no hayan votado podrán sufragar.

A partir de aproximadamente las 17:20, se prevé iniciar el conteo de votos. El procedimiento contempla acercar el chip de la máquina de votación al equipo correspondiente para realizar la transmisión de los resultados.

Posteriormente, los datos serán remitidos al TREP para su procesamiento y difusión.

TSJE: seguridad de las máquinas de votación

Ljubetic también defendió la seguridad del sistema de votación y aseguró que los resultados no pueden ser adulterados.

“No se pueden adulterar los resultados”, afirmó el director de Procesos Electorales del TSJE al referirse a la fiabilidad de las máquinas de votación.

El ministro del TSJE Jaime Bestard también manifestó su confianza en el sistema y destacó que para estas elecciones municipales serán distribuidas unas 18.000 máquinas de votación.

Bestard señaló, además, que esperan una participación importante del electorado.

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Preparan pruebas antes de las elecciones

El presidente del TSJE, Jorge Bogarín, expresó su confianza en la logística preparada para las elecciones y destacó el trabajo realizado para garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

“Un ambiente electoral controlado. No es solo máquinas y tecnología, sino también el trabajo humano. Estamos implementando un sistema mixto”, manifestó.

Las autoridades electorales también prevén realizar pruebas antes de la jornada electoral. Bogarín señaló que el sábado se realizará la reapertura correspondiente y se llevará adelante un testeo con los equipos asegurados.

Distribuyen los maletines electorales

Mientras se ultiman los preparativos, este miércoles comenzaron a salir los camiones que transportan los maletines electorales para los comicios municipales del domingo.

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Los primeros envíos fueron destinados a los departamentos de Alto Paraná, Caaguazú, Cordillera, Itapúa, Caazapá, Misiones y Guairá. Durante la jornada también está previsto el traslado de útiles electorales a otros departamentos.