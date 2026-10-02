Padre de Hernán Rivas y otros intendentes denunciados por presunta corrupción buscan el rekutu en Itapúa

El departamento de Itapúa es el territorio nacional con mayor cantidad de distritos. La mitad de ellos tiene a exjefes comunales que se candidatan al rekutu en las elecciones municipales 2026, totalizando 15. De ellos, 9 son colorados cartistas, cuatro liberales y dos de alianzas.

Entre ellos, cinco llegan denunciados por presuntas irregularidades en su gestión al frente de su municipio. El único actualmente imputado es justamente el que no es colorado en esta lista.

Los denunciados son Hernán Ysidro Rivas Román (ANR-HC), de Tomás Romero Pereira; Hernán David Cubas (ANR-HC), de Carlos Antonio López; Germán Gustavo Gneiting Rodríguez (ANR-HC), de Carmen del Paraná; Óscar Albino Martínez (ANR-HC), de Nueva Alborada; y Marco Maidana (Alianza), de Natalio.

El fiscal Walter Castro, de María Auxiliadora, imputó al intendente de Natalio, Marco Maidana (Alianza), por supuesto hecho de lesión de confianza, producción y utilización de documentos no auténticos.

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Único caso investigado

Según el Ministerio Público, en la ciudad de Natalio operaba un supuesto esquema de desvío de fondos, en el que facturaba una cooperativa por trabajos realizados por la municipalidad y la Gobernación de Itapúa

La imputación fue librada en agosto de 2025. No obstante, el jefe comunal se encuentra con sobreseimiento provisional, ante la falta de pruebas para someterlo a juicio.

Indicó que evitó hacer pública esta situación para no tener posibles “represalias” políticas, hasta el momento en que se volvió a candidatar a la Intendencia.

Explicó que las denuncias fueron en parte para coartar su candidatura. Entretanto no anunció su intención del rekutu, no avanzaron las investigaciones e incluso le dieron el sobreseimiento, detalló.

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Padre de Hernán Rivas

Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), intendente de Tomás Romero Pereira y padre del ahora exsenador Hernán Rivas. El cartista fue denunciado en 2024 por un presunto desvío de G. 2.000 millones. Ya había sido salvado de un primer pedido de intervención en 2023, pero hasta la fecha el Ministerio Público no lo imputó, a pesar de las múltiples denuncias de los concejales.

En junio de 2024, los fiscales Natalia Fúster, Reinaldo Castillo y Walter Castro realizaron sendos allanamientos en Tomás Romero Pereira, indagando un presunto daño patrimonial de cerca de G. 9.000 millones en la administración del padre del legislador. Desde entonces, no se han tenido avances de la causa en el ámbito penal y parece ocupar el mismo “freezer” que los pedidos de intervención.

Su rendición de cuentas fue rechazada por la junta municipal los cinco años consecutivos de gestión, ante el hallazgo de presuntas irregularidades en la gestión de los recursos públicos.

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Otros colorados denunciados

Germán Gneiting fue denunciado en el año 2024 por presuntas irregularidades en su gestión del periodo 2023. La denuncia refería que cerca de G. 2.800 millones no se veían reflejados en obras. Las denuncias en la Contraloría y la Fiscalía no prosperaron.

Los actuales administradores de la comuna presentaron denuncia penal contra el exintendente Óscar Martínez (ANR-HC) por presunta lesión de confianza, estafa y asociación criminal. La denuncia fue presentada ante la Unidad Penal N° 8 de la Fiscalía de Encarnación, a cargo de Luis Albertini.

Entre las irregularidades que piden investigar está la transferencia de más de G. 1.700 millones al Concejo de Desarrollo Distrital, por obras que en la realidad no existirían.

En Carlos Antonio López, presentaron una denuncia por supuesta lesión de confianza el 11 de agosto de este año ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público, contra el exintendente del municipio, Hernán David Cubas (ANR-HC).

La denuncia refiere un presunto daño patrimonial de G. 530.990.124, detectado durante el corte administrativo, tras la renuncia de Cubas, quien es candidato por la lista 1 al rekutu. La denuncia está siendo evaluada debido a que se debe comprobar el presunto daño patrimonial para determinar si quedará en la UDEA o volverá a una unidad penal ordinaria de la zona.