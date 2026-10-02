Senador denuncia atropello a una vivienda para retirar credenciales electorales en Yataity

El senador liberal Ever Villalba denunció este jueves un supuesto incidente ocurrido en Yataity, departamento de Guairá, donde, según relató, personas vinculadas a la Lista 1 del Partido Colorado y efectivos policiales habrían ingresado al domicilio de un representante liberal de la Junta Cívica para exigir la devolución de credenciales de miembros de mesa.

La denuncia se produce a dos días de las elecciones municipales del domingo 4 de octubre, cuando los ciudadanos elegirán intendentes y concejales en los 263 distritos del país.

Villalba señaló que el afectado es el abogado Rolando Manuel Martínez Giménez, quien, según el acta policial, se presentó el 1 de octubre a las 19:58 en una dependencia policial de Yataity para dejar constancia del episodio.

¿Qué denunció el abogado en Yataity?

De acuerdo con el acta policial, Martínez Giménez manifestó que un grupo integrado por Alcides, Máximo Armoa, Adelio Aquino, Lorena Portillo y Maribel Sanabria llegó hasta su domicilio y le exigió la devolución de credenciales entregadas por la Justicia Electoral.

El denunciante sostuvo que las personas que llegaron a su vivienda alegaban que debía devolver dichas credenciales por un supuesto hecho de apropiación.

También dejó constancia de que, según su relato, no se presentó ningún oficio, resolución ni cédula de identificación proveniente de la Justicia Electoral u otro organismo judicial que ordenara el procedimiento.

El acta menciona además a los agentes policiales Iván Cardozo y Celso Vázquez, quienes, según el denunciante, fueron los efectivos que pudo identificar durante el episodio.

Martínez Giménez manifestó además que temía eventuales represalias y dejó asentada su responsabilidad sobre las autoridades en caso de que ocurriera algún hecho posterior.

Villalba cuestiona el proceso electoral

El senador liberal calificó el hecho denunciado -en sus redes sociales- como un “grave atropello de morada” y sostuvo que situaciones de este tipo debilitan el proceso electoral.

Villalba también cuestionó a la Justicia Electoral por la situación de los representantes de Cruzada Nacional y afirmó que, según las denuncias que recibió, existirían dificultades para que estos puedan contar con apoderados que coordinen con sus miembros de mesa durante la jornada electoral.

“Realmente están violentando el proceso electoral”, sostuvo el legislador, al tiempo de pedir a la ciudadanía que permanezca atenta y comunique eventuales irregularidades.

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La Justicia Electoral informó que la acreditación de apoderados por local de votación se realizó hasta el 25 de septiembre, conforme al cronograma de las municipales.

Las autoridades electorales preparan los comicios municipales previstos para este domingo 4 de octubre, de 7:00 a 17:00, en los 263 distritos del país.

Villalba anunció además que seguirá recogiendo denuncias ciudadanas relacionadas con el proceso electoral y adelantó que se referirá en otro mensaje a una acusación que realizó contra el asesor del TSJE, Carlos María Ljubetic, a quien calificó como operador del cartismo dentro de la Justicia Electoral.