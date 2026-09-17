Senador Villalba presenta supuestas evidencias de fallas en máquinas de votación

Las máquinas de votación que serán utilizadas en las elecciones municipales del próximo 4 de octubre presentaron fallas, según el senador liberal Éver Villalba.

Como respaldo de su denuncia, afirmó que cuenta con actas en las que figuran cero votos en mesas donde, según los registros electorales, sí se desarrolló la votación, en el marco de las pasadas elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Villalba sostuvo que estos documentos constituyen un elemento que debe ser sometido a una revisión técnica para determinar si se trató de una falla y establecer eventualmente su impacto sobre los resultados electorales.

“En la página web del TSJE se registraron mesas donde se desarrolló la votación, pero el acta que emitió la máquina dice cero votos”, afirmó.

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Villalba afirma que hay actas con cero votos

Según Villalba, la existencia de estas actas representa una evidencia que debe ser analizada técnicamente y cuestiona la idea de que las máquinas de votación sean infalibles.

El legislador aclaró que, por el momento, habla de una falla y no de fraude, ya que considera necesaria una auditoría para determinar el origen y alcance de las inconsistencias denunciadas.

“Hoy lo catalogo de falla. Necesitamos de auditoría para hablar de fraude”, sostuvo.

Pide dos máquinas para realizar una auditoría

Ante esta situación, Villalba presentó sobre tablas en el Senado un proyecto de resolución mediante el cual plantea solicitar al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) dos máquinas de votación para que sean sometidas a una auditoría técnica.

El pedido fue planteado ayer, durante una sesión que posteriormente quedó sin quórum en medio de la discusión sobre la iniciativa.

Villalba también negó que haya sido invitado a participar de las auditorías realizadas por el TSJE sobre las máquinas de votación.

El senador afirmó, además, que los técnicos que propuso para participar de esas tareas fueron rechazados, por lo que cuestionó que su sector haya tenido participación efectiva en el proceso de revisión de los equipos.

El antecedente de las auditorías del TSJE

El cuestionamiento de Villalba se produce después de los procesos de revisión realizados por la Justicia Electoral durante este año.

El TSJE inició el 2 de febrero una auditoría de hardware y software de las máquinas de votación, con participación de representantes técnicos de organizaciones políticas. El proceso se extendió durante varias semanas y fue presentado posteriormente por la Justicia Electoral como parte de los controles sobre el sistema de votación.

La Justicia Electoral también realizó una revisión técnica de las máquinas a pedido de la ANR antes de sus elecciones internas.

Villalba sostiene, sin embargo, que las auditorías mencionadas no despejan las dudas que plantea a partir de las actas que ahora presenta y reclama una nueva revisión de equipos concretos.

Villalba cuestiona la respuesta oficial

El senador sostuvo que lo que, a su criterio, aumenta las dudas es la resistencia de sectores oficialistas y colorados a sus cuestionamientos sobre las máquinas.

“Algo están ocultando y saben porque se niegan a la transparencia”, afirmó Villalba, al referirse a la postura de quienes cuestionaron o rechazaron el pedido de una nueva auditoría.

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Villalba sostuvo además que las fallas denunciadas podrían generar una distorsión de los resultados electorales.

Además, onsideró que incluso un solo inconveniente técnico constituye un “motivo suficiente” para revisar la fiabilidad del sistema.