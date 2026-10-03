Fiscalía advierte sobre controles y delitos durante las elecciones

Hugo Dávalos señaló que durante las elecciones municipales de 2026 del 4 de octubre tendrá a su cargo la cobertura de los distritos de Ayolas y Yabebyry.

El plan de trabajo contempla una estrecha coordinación con efectivos de la Policía Nacional y la Jefatura Departamental de Misiones, con el objetivo de resguardar el perímetro de los locales de votación.

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Además, el representante del Ministerio Público detalló las medidas de control y los delitos más comunes que serán monitoreados durante la jornada. En ese sentido, señaló que la sujeción al elector contempla sanciones de hasta cinco años de pena privativa de libertad.

Delitos más comunes

Respecto a las contravenciones recurrentes durante las jornadas de sufragio, el fiscal electoral destacó la sujeción como una de las infracciones más habituales.

“Consiste en obligar e incitar al elector a votar hacia una persona o lista determinada. Estas faltas graves o delitos pueden conllevar penas de hasta cinco años de prisión”, advirtió.

Asimismo, recordó que el falseamiento de padrones y de actas electorales constituye otro de los hechos punibles que serán monitoreados rigurosamente.

Intervención de oficio

El agente fiscal precisó que la representación a su cargo actuará tanto ante denuncias formalizadas por las partes como de oficio, en caso de detectar situaciones en flagrancia o actos de violencia. “Buscamos una mínima intervención, con la expectativa de que el ciudadano ejerza su derecho de manera pacífica e inteligente”, subrayó.

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Por otro lado, recordó que la veda electoral entra en vigor 48 horas antes de la jornada del domingo, rigiéndose desde la noche previa para evitar la propaganda extemporánea.

Para finalizar, Dávalos instó a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas y recordó que el voto es un derecho y una obligación legal que contempla sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. “Exhortamos a la gente a asistir a sus locales y votar de manera libre y consciente”, concluyó.