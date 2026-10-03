Las estructuras partidarias tienen pavor del voto independiente, dice politólogo Pérez Talia

Para el politólogo Marcos Pérez Talia el Partido Colorado hizo una campaña “suavecita y sin confrontación” en Asunción porque teme al voto castigo del ciudadano independiente, del que no está comprometido.

Agregó que en Asunción se replicó lo ocurrido en el 2018 cuando se empapeló la ciudad con encuestas que no tenían el rigor académico necesario, pero que buscaba desalentar el voto independiente.

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“El candidato de la Alianza estaba 35 puntos abajo según esas encuestas. En la calle se sentía una cosa, pero por saturación ellos decían otra cosa. Lo que buscaban era desalentar la participación, que el voto independiente diga: ¿para qué ir a votar si ya está todo decidido?”, dijo Pérez Talia.

El politólogo indicó que la única forma de que se tenga una democracia real es que la ciudadanía vaya en masa a votar por el candidato de su preferencia.

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Se acaba el primer tiempo para la ANR

Marcos Pérez Talia indicó además que con las elecciones municipales se acaba el primer tiempo para el Partido Colorado y comienza a definirse el panorama para los partidos de la oposición.

“Para el partido de gobierno, las municipales son el fin del primer tiempo. Ahora entrará al segundo con jugadores que van a estar calentando para el 2028″, sostuvo.

Sin embargo, para la oposición estas municipales son sumamente importantes para ver cómo se van armando a nivel país con miras a las presidenciales del 2028.

“Para la oposición también es importante saber cómo quedan armados después de las elecciones. Hay un esfuerzo importante de acercamiento y de entendimiento en la oposición. En muchas ciudades llegaron unidos, un ejemplo claro es Asunción”, sostuvo el politólogo.

No obstante, para Pérez Talia las municipales no son un referéndum de la política nacional por que tienen otra dinámica y otra lógica.

“No son un referéndum de la política nacional, las generales tienen su dinámica. La política local tiene otras reflexiones, otra lógica y el voto ciudadano es diferente”, manifestó el profesional.

Tienen pavor del voto independiente

Insistió en que los partidos políticos tradicionales le tienen pavor al voto ciudadano independiente, por que no tienen el control sobre ellos y por eso remarcó que se debe salir a votar de manera masiva.

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“Las estructuras partidarias tienen temor y de pavor que el ciudadano que no tiene partido vaya a votar. En Asunción hicieron una campaña suavecita, no quisieron debatir, metieron la pelea por el 2028 a quince días de las elecciones. Para mí que fue más un efecto distractor para suavizar la campaña”, sostuvo Pérez Talia.

Agregó que la democracia no se agota con el voto, pero el voto es fundamental para definir el destino del país.

“La democracia no se agota en el voto, pero el voto es fundamental. Necesitamos elecciones con alta participación. La gente que dice estar insatisfecha con las municipalidades que vaya a votar. Vayan a expresar su preferencia a favor o en contra, pero vayan”, insistió.