Política
03 de octubre de 2026 a la - 07:00

Elecciones municipales: conozca a los jueces electorales de cada departamento

La Justicia Electoral tomada por el cartismo. Aunque la oposición tiene dos de tres ministros, en los 17 juzgados electorales los colorados son la amplia mayoría.
La Justicia Electoral tomada por el cartismo. Aunque la oposición tiene dos de tres ministros, en los 17 juzgados electorales los colorados son la amplia mayoría.

La Justicia Electoral es el único ente donde los cupos partidarios son “legales”, dicen algunos senadores. Además su Tribunal Superior, presidido por Jorge Bogarín (Ind), tiene 11 Tribunales de primera instancia, de tres jueces cada uno, que ingresaron por cupos políticos casi en su mayoría. Sepa quiénes son.

Por ABC Color
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Amambay<b>:</b> Sede Ciudad de Pedro Juan Caballero

Tribunales electorales
Daicy Concepción Paredes Morel, Víctor Ramón Martínez Fretes y Mabel Roseli Echeguren Chávez.

Los casos electorales de Amambay están a cargo del Tribunal con sede en Pedro Juan Caballero. Sus miembros son Daicy Concepción Paredes Morel, Víctor Ramón Martínez Fretes (presidente) y Mabel Roseli Echeguren Chávez.

Paraguarí, Cordillera, Pdte. Hayes y Boquerón

Tribunales electorales
Godofredo Alfonso Fleitas, Myriam Concepción Cristaldo Caballero y Fernando Ariel Zaragoza Doldán.

Los casos de Paraguarí, Cordillera, Presidente Hayes y Boquerón están a cargo del Tribunal integrado por Godofredo Alfonso Fleitas, Myriam Concepción Cristaldo Caballero (Presidenta) y Fernando Ariel Zaragoza Doldán.

Lea más: Elecciones municipales: Sepa quiénes son los jueces electorales que responden al coloradismo

Capital y Central: Sede la Capital, Primera Sala

Tribunales electorales
Modesto Nuñez, Myriam Concepción González Vallejos y Lilian Lorena Rojas de Cardozo.

Los casos de Capital y Central están a cargo del Tribunal integrado por Modesto Nuñez, Myriam Concepción González Vallejos (Presidenta) y Lilian Lorena Rojas de Cardozo.

Alto Paraná y Canindeyú: Sede Ciudad del Este

Tribunales electorales
Tribunales electorales

Los casos de Alto Paraná y Canindeyú están a cargo del Tribunal integrado por Nilda Elizabeth López Brítez, Francisco Zacarías Cubilla (Presidente) y Víctor Manuel Echauri Couchonnal.

Itapúa: Sede Ciudad de Encarnación

Tribunales electorales
Antonia Andrea Ortega Ullón, Miguel Ángel Gonzalez Castillo y Catalina Barán.

Los casos de Itapúa está a cargo del Tribunal integrado por Antonia Andrea Ortega Ullón, Miguel Ángel González Castillo (Presidente) y Catalina Barán.

Elecciones Municipales

Concepción y Alto Paraguay: Sede Ciudad de Concepción

Tribunales electorales
Tribunales electorales

Los casos de Concepción y Alto Paraguay están a cargo del Tribunal integrado por Susan Adrianna Sánchez Delgado, Gustavo Ariel López Benítez (Presidente) y Ever Grisnaldo Escobar Romero.

Ñeembucú: Sede Ciudad de Pilar

Tribunales electorales
Mirtha Elizabeth Caballero Mareco, Héctor Jorge Riveros Espinoza y Arminda Ramona Villalba.

Los casos que corresponden a Ñeembucú están a cargo del tribunal integrado por Mirtha Elizabeth Caballero Mareco, Héctor Jorge Riveros Espinoza (Presidente) y Arminda Ramona Villalba.

San Pedro: San Pedro del Ycuamandyju

Tribunales electorales
Luis Alberto Centurión Ayala, Laura Alejandra Villalba Benítez y Audilio Vázquez.

Los casos de San Pedro quedan a cargo del Tribunal integrado por Luis Alberto Centurión Ayala, Laura Alejandra Villalba Benítez y Audilio Vázquez.

Misiones: Sede Ciudad de San Juan Bautista

Tribunales electorales
Rafaela Marissol Fernández Sanabria, Liz Lourdes Gómez Fretes, José Diarte Sanabria.

Los casos de Misiones están a cargo del Tribunal integrado por Rafaela Marissol Fernández Sanabria, Liz Lourdes Gómez Fretes (Presidente) y José Diarte Sanabria.

Guairá y Caazapá: Sede Ciudad de Villarica

Tribunales electorales
Paternio Emiliano Vera González, Cristhian Daniel Rivas Kiese y Fátima Beatriz Vega Benítez.

Los casos de Guairá y Caazapá son tratados por el tribunal integrado por Paternio Emiliano Vera González, Cristhian Daniel Rivas Kiese (Presidente) y Fátima Beatriz Vega Benítez.

Caaguazú: Sede Ciudad de Coronel Oviedo

Tribunales electorales
Liz María Auxiliadora Portillo Estigarribia, Juana Lorena Aranda Vázquez y Mariza Centurión Ledesma.

Los casos de Caaguazú están a cargo del Tribunal integrado por Liz María Auxiliadora Portillo Estigarribia, Juana Lorena Aranda Vázquez (presidente) y Mariza Centurión Ledesma.