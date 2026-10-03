Elecciones municipales: conozca a los jueces electorales de cada departamento

Amambay<b>:</b> Sede Ciudad de Pedro Juan Caballero

Los casos electorales de Amambay están a cargo del Tribunal con sede en Pedro Juan Caballero. Sus miembros son Daicy Concepción Paredes Morel, Víctor Ramón Martínez Fretes (presidente) y Mabel Roseli Echeguren Chávez.

Paraguarí, Cordillera, Pdte. Hayes y Boquerón

Los casos de Paraguarí, Cordillera, Presidente Hayes y Boquerón están a cargo del Tribunal integrado por Godofredo Alfonso Fleitas, Myriam Concepción Cristaldo Caballero (Presidenta) y Fernando Ariel Zaragoza Doldán.

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Capital y Central: Sede la Capital, Primera Sala

Los casos de Capital y Central están a cargo del Tribunal integrado por Modesto Nuñez, Myriam Concepción González Vallejos (Presidenta) y Lilian Lorena Rojas de Cardozo.

Alto Paraná y Canindeyú: Sede Ciudad del Este

Los casos de Alto Paraná y Canindeyú están a cargo del Tribunal integrado por Nilda Elizabeth López Brítez, Francisco Zacarías Cubilla (Presidente) y Víctor Manuel Echauri Couchonnal.

Itapúa: Sede Ciudad de Encarnación

Los casos de Itapúa está a cargo del Tribunal integrado por Antonia Andrea Ortega Ullón, Miguel Ángel González Castillo (Presidente) y Catalina Barán.

Concepción y Alto Paraguay: Sede Ciudad de Concepción

Los casos de Concepción y Alto Paraguay están a cargo del Tribunal integrado por Susan Adrianna Sánchez Delgado, Gustavo Ariel López Benítez (Presidente) y Ever Grisnaldo Escobar Romero.

Ñeembucú: Sede Ciudad de Pilar

Los casos que corresponden a Ñeembucú están a cargo del tribunal integrado por Mirtha Elizabeth Caballero Mareco, Héctor Jorge Riveros Espinoza (Presidente) y Arminda Ramona Villalba.

San Pedro: San Pedro del Ycuamandyju

Los casos de San Pedro quedan a cargo del Tribunal integrado por Luis Alberto Centurión Ayala, Laura Alejandra Villalba Benítez y Audilio Vázquez.

Misiones: Sede Ciudad de San Juan Bautista

Los casos de Misiones están a cargo del Tribunal integrado por Rafaela Marissol Fernández Sanabria, Liz Lourdes Gómez Fretes (Presidente) y José Diarte Sanabria.

Guairá y Caazapá: Sede Ciudad de Villarica

Los casos de Guairá y Caazapá son tratados por el tribunal integrado por Paternio Emiliano Vera González, Cristhian Daniel Rivas Kiese (Presidente) y Fátima Beatriz Vega Benítez.

Caaguazú: Sede Ciudad de Coronel Oviedo

Los casos de Caaguazú están a cargo del Tribunal integrado por Liz María Auxiliadora Portillo Estigarribia, Juana Lorena Aranda Vázquez (presidente) y Mariza Centurión Ledesma.