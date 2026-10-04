Elecciones municipales: apoderado del PLRA detenido en Pedro Juan Caballero

Un hombre identificado como Blas Marcos Martínez Cáceres (42) fue detenido este domingo en uno de los locales donde se desarrollan las elecciones municipales en Pedro Juan Caballero.

Martínez se desempeñaba como apoderado local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) en el Centro Regional de Educación Dr. Raúl Peña, de esta capital departamental.

El mismo soportaba una orden de captura por extorsión y coacción, firmada el 27 de agosto de este año por la jueza Digna Raquel Cristaldo Echeverría, según informó el comisario Edgar Quintana, jefe de una comisaría de la capital de Amambay.

Intentó huir, según jefe policial

El comisario Edgar Quintana, jefe de la Comisaría 13 de PJC, manifestó que al tener la presunción de que el apoderado tenía orden de captura, se le solicitó exhibir su cédula de identidad, a lo que se opuso y empezó a correr como para intentar huir.

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Finalmente fue alcanzado y reducido por los agentes policiales, según indicó el uniformado. Añadió que el caso fue comunicado a la Fiscalía, desde donde se dispuso que permanezca en sede policial a disposición de la justicia.