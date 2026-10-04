Elecciones municipales: Presunta inducción al voto en colegio de Caacupé

Los portones del Colegio Nacional Dr. Raúl Peña, de la compañía Cabañas, de Caacupé, se abrieron a las 07:00. Desde los primeros minutos se observó una importante concurrencia de ciudadanos en las elecciones municipales 2026.

Al comenzar ya hubo queja de presunta inducción al voto, específicamente en la mesa 3.

Mercedes Martínez manifestó su indignación ante lo ocurrido y señaló que los ciudadanos deben poder ingresar a votar con absoluta libertad, sin recibir indicaciones sobre a quién elegir. Consideró además que la presencia de papeles con nombres o indicaciones dentro de los cuartos de votación genera dudas y afecta la confianza de los electores en el proceso.

Los reclamos se centraron especialmente en la necesidad de que los responsables del local permanezcan atentos y actúen ante cualquier situación que pueda interpretarse como una forma de presión o inducción.

Para los votantes, no basta con habilitar las mesas y permitir el acceso al local: también es fundamental garantizar que cada persona pueda ingresar al cuarto de votación, marcar su papeleta y depositar su voto de manera independiente, dijo Martínez.

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El colegio Dr. Raúl Peña es uno de los locales electorales más importantes de Caacupé, considerando que concentra la mayor cantidad de empadronados de la compañía Cabañas, con población mayoritariamente liberal. Los votos en esta institución suelen definir los comicios en la villa serrana.

Otro colegio igualmente importante es el Colegio Nacional Dr. Raúl Peña, más conocido como “Multi” por tratarse de la institución multilateral, con numerosos bachilleratos técnicos. Asimismo, la Escuela Básica Tte. Fariña reúne a miles de empadronados en cada comicio electoral.

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