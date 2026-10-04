Elecciones municipales: se registraron incidentes en un local de barrio San Pablo

La jornada electoral de este domingo 4 de octubre arrancó con contratiempos e incidentes en la escuela Juan Eudoro Cáceres del barrio San Pablo de Asunción, uno de los locales de votación más importantes de la zona, habilitado para 5.509 electores distribuidos en 16 mesas.

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De acuerdo con el reporte brindado por el coordinador del local, Óscar Segovia, el primer inconveniente se registró al momento de habilitar la mesa número 12. En esta no se podía iniciar el sistema electrónico debido a un error de lectura en las credenciales.

“Teníamos problemas para iniciar por el PIN, que no se imprimió bien la letra Q y parecía como un cero. Reportamos al Centro de Información y Monitorización Electoral (CIMA), se cambió con las credenciales de contingencia y se pudo iniciar normalmente la votación”, detalló Segovia. Debido a esta falla técnica, el inicio del sufragio en esa mesa se vio demorado hasta las 7:30.

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Discusión entre apoderados por el protocolo de voto asistido

Momentos más tarde, el segundo incidente en la misma institución se desató tras las discrepancias entre apoderados y miembros de mesa respecto a la aplicación correcta del voto asistido a un elector con problemas auditivos y visuales.

Según relató el coordinador, el votante se negó a utilizar el sistema de auricular adaptado para personas con discapacidad visual que ofrece la máquina de votación. Ante la negativa, se intentó acordar una guía verbal a distancia, lo que provocó una fuerte discusión entre los fiscales de los distintos sectores políticos presentes.

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“Ahí fue que se llevó a cabo un pequeño griterío entre los apoderados y miembros de mesa, pero la incidencia se pudo solucionar en el momento. Por suerte, ahora la jornada continúa desarrollándose de forma normal”, concluyó el responsable del local.

Incidentes de similar naturaleza sobre la aplicación del voto asistido también fueron reportados de manera simultánea en otros puntos del país, como en la escuela Panamericana de la ciudad de Yaguarón.