Elecciones municipales: Un solo voto define la intendencia de San José Obrero

La elección para intendente de San José Obrero, en el departamento de Cordillera, terminó con un resultado insólito. Pablo Coronel, candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), aventajó por apenas un voto a Diego Martínez, del Partido Colorado.

Según la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) de la Justicia Electoral, con el 100 % de las mesas procesadas, Coronel obtuvo 1.125 votos (49,19 %). Martínez alcanzó 1.124 (49,15 %). Esa mínima diferencia define quién estará al frente de la municipalidad.

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Los votos nulos y en blanco, más que la diferencia

El TREP registra 11 mesas instaladas y procesadas, con un total de 2.287 votos y una participación del 59,90 %. Hubo 37 votos en blanco y 1 nulo, es decir, 38 sufragios sin destino, muy por encima de la ventaja que separa a los candidatos.

Con un margen tan reducido, cada acta tendrá peso. Una diferencia de un solo voto deja abierta la puerta a impugnaciones y a la revisión mesa por mesa.

Un conteo preliminar, no definitivo

El TREP es un sistema de resultados preliminares y no tiene valor oficial. La proclamación depende del juzgamiento de actas que realiza la Justicia Electoral, instancia en la que los apoderados de ambas listas podrán plantear observaciones.