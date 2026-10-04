Registran inconveniente por voto asistido al inicio de las elecciones en San Juan Bautista

Un inconveniente relacionado con el voto asistido se registró al inicio de las elecciones municipales 2026, en el Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconcellos, uno de los locales habilitados para los comicios en San Juan Bautista, Misiones.

En una de las mesas, una persona de la tercera edad llegó para votar acompañada de su hija. La mujer pidió que su hija pudiera acompañarla hasta el cuarto oscuro para indicarle, según señaló, cómo utilizar la máquina de votación.

Los miembros de mesa se opusieron al pedido, lo que generó una discusión entre los apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes señalaron que la ley electoral establece claramente las condiciones para el voto asistido, y los apoderados de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

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Tras el impasse, la presidenta de mesa, Victoria Bogado, señaló que no se permitiría que la hija asistiera a la votante. Finalmente, la presidenta y una vocal, ambas de diferentes partidos políticos, decidieron asistir a la mujer durante la votación.

La votante recibió indicaciones sobre la posición del boletín de votación y sobre cómo utilizar la máquina de votación. El hecho fue uno de los incidentes registrados al inicio de las elecciones municipales en la capital de Misiones.

En este distrito fueron habilitados seis locales de votación, con un total de 52 mesas para 17.232 electores. En el casco urbano están habilitados tres locales de votación.

El Colegio Nacional Víctor Natalicio Vasconcellos cuenta con 17 mesas para 5.785 electores; la Escuela Nº 237 Pedro P. Peña, con 13 mesas para 4.521 habilitados; y la Escuela N.º 416 Agustín Barrios, con 19 mesas para 6.581 electores.

En las compañías también fueron habilitados tres locales de votación. En Mburika Reta funciona la Escuela Nº 825 General Eduardo Sánchez, con una mesa para 116 electores; en Ibáñez Rojas, la Escuela Nº 495 Profesora Aurelia Fernández de Balletbo, con una mesa para 131 votantes; y en la comunidad más alejada, Kokuere, la Escuela Nº 5329 Juan Bernardo Sanabria, con una mesa para 98 habilitados.