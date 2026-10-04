Política
04 de octubre de 2026 a la - 19:16

“Landy” Torres pierde en su feudo, Santa Rita, y gana el candidato opositor de la Alianza

Valter Mensch celebra su victoria en feudo del clan Torres.
Valter Mensch celebra su victoria en feudo del clan Torres.

En Santa Rita habrá alternancia política. Este distrito es el feudo del gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, y el candidato del cartismo era el hermano del jefe departamental, Edgar Torres. Sin embargo, se impuso Valter Mensch (Alianza), a cuya candidatura los jueces de la Justicia Electoral le pusieron varios obstáculos.

Por ABC Color
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Con el 98 % de los votos escrutados, Edgar Torres (ANR, HC) sumó 5.900 votos, mientras que Mensch (Alianza) superó los 7.000 votos logrando la victoria.

¿Quién ganó las elecciones a intendente en Santa Rita?

Edgar Torres, concejal municipal saliente, es hermano de César “Landy” Torres (ANR, cartista), gobernador electo del Alto Paraná. Este último se encontraba en su segundo periodo como intendente de Santa Rita; sin embargo, renunció para emprender su candidatura departamental.

Edgar Torres y Cesar "Landy" Torres.
Edgar Torres y Cesar "Landy" Torres.

¿Cómo afecta la derrota del clan Torres al mapa político de Alto Paraná?

Esta derrota generará revuelo en Alto Paraná. El clan Torres buscaba desplazar del departamento al clan Zacarías Irún. El gobernador “Landy” Torres había renunciado a la intendencia para ser electo jefe departamental y su hermano lo reemplazó en elecciones populares; sin embargo, con este resultado, su mandato se limitará a tres años y entregará el bastón municipal a un opositor.

Lea más: Juez Electoral impide inscribir a intendentable opositor en Alto Paraná, denuncian desde Patria Querida

Por su parte, Mensch se define como un “miembro del Partido Patria Querida” y concejal municipal de Santa Rita, donde llevó adelante una “labor legislativa cercana”.

¿Cómo logró inscribir su candidatura Valter Mensch tras las traba electorales?

La candidatura de Mensch se presentó a último momento, tras la renuncia del postulante original, el concejal Arnaldo Gómez. No obstante, representantes del Partido Patria Querida denunciaron al juez electoral de Ciudad del Este, Pedro Guzmán, por haberse negado en un principio a inscribir al concejal Valter Mensch como nuevo candidato a intendente de Santa Rita. Tras la presión política y social, logró inscribirse y ahora será intendente del distrito hasta el 2031.