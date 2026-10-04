“Landy” Torres pierde en su feudo, Santa Rita, y gana el candidato opositor de la Alianza

Con el 98 % de los votos escrutados, Edgar Torres (ANR, HC) sumó 5.900 votos, mientras que Mensch (Alianza) superó los 7.000 votos logrando la victoria.

¿Quién ganó las elecciones a intendente en Santa Rita?

Edgar Torres, concejal municipal saliente, es hermano de César “Landy” Torres (ANR, cartista), gobernador electo del Alto Paraná. Este último se encontraba en su segundo periodo como intendente de Santa Rita; sin embargo, renunció para emprender su candidatura departamental.

¿Cómo afecta la derrota del clan Torres al mapa político de Alto Paraná?

Esta derrota generará revuelo en Alto Paraná. El clan Torres buscaba desplazar del departamento al clan Zacarías Irún. El gobernador “Landy” Torres había renunciado a la intendencia para ser electo jefe departamental y su hermano lo reemplazó en elecciones populares; sin embargo, con este resultado, su mandato se limitará a tres años y entregará el bastón municipal a un opositor.

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Por su parte, Mensch se define como un “miembro del Partido Patria Querida” y concejal municipal de Santa Rita, donde llevó adelante una “labor legislativa cercana”.

¿Cómo logró inscribir su candidatura Valter Mensch tras las traba electorales?

La candidatura de Mensch se presentó a último momento, tras la renuncia del postulante original, el concejal Arnaldo Gómez. No obstante, representantes del Partido Patria Querida denunciaron al juez electoral de Ciudad del Este, Pedro Guzmán, por haberse negado en un principio a inscribir al concejal Valter Mensch como nuevo candidato a intendente de Santa Rita. Tras la presión política y social, logró inscribirse y ahora será intendente del distrito hasta el 2031.