Lluvia y algunos locales sin energía eléctrica marcan la jornada electoral en San Pedro

El inicio de las votaciones se desarrolla con relativa normalidad, aunque se registraron algunas discusiones habituales durante la conformación e instalación de las mesas receptoras de votos, según el reporte de la Policía Nacional. También se informó sobre inconvenientes por falta de suministro eléctrico en algunas localidades.

Las desfavorables condiciones del tiempo marcaron el comienzo de los comicios. Desde la noche anterior se registran precipitaciones, caída de granizos en algunos puntos y fuertes ráfagas de viento, situación que genera preocupación por el desplazamiento de los electores, especialmente en las comunidades rurales.

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A las inclemencias del tiempo se suman los caminos de tierra en malas condiciones, que podrían dificultar la llegada de votantes a los locales electorales y afectar la concurrencia, según las previsiones expresadas por referentes políticos.

En paralelo, agentes fiscales, efectivos policiales y representantes políticos coordinan acciones preventivas para evitar conflictos, atender eventuales denuncias y contribuir a que la jornada transcurra con tranquilidad.

El departamento cuenta con 22 distritos, 88 locales de votación y 296.803 ciudadanos habilitados para sufragar en estas elecciones municipales.

San Pedro inaugura su propio tribunal electoral en estos comicios municipales

Otro hecho institucional relevante es que San Pedro cuenta por primera vez con su propio Tribunal Electoral de la Circunscripción Judicial, por lo que el juzgamiento de actas electorales y la proclamación de candidatos se realizarán en el departamento, sin depender de la Circunscripción Judicial de Caaguazú.