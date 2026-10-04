Municipales: Presidente cartista de la OPACI gana en Guarambaré

El exintendente de Guarambaré Oscar Cabrera (ANR, HC) ganó por amplio margen y fue reelecto en el distrito con un total de 10.993 votos, lo que equivale al 77,46% de los votantes.

Por su parte, su único contrincante, Richar Mora (PLRA), obtuvo 2.322 votos (16,36%). La ciudad contaba con 20.400 electores habilitados.

¿Cuáles fueron los resultados oficiales de las elecciones en Guarambaré?

Cabrera contó con el respaldo del ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, y de la diputada Jazmín Narváez.

¿Qué es la OPACI y por qué genera controversia el intendente electo?

El jefe municipal es también titular de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI), una ONG cartista que administra fondos públicos en forma discrecional sin control alguno de la Contraloría General de la República, ya que recauda parte de cada pago por licencia de conducir y de los impuestos por transferencia de inmuebles.