Video: Santiago Peña no reconoce la derrota colorada en Asunción

El presidente de la República, Santiago Peña, se negó este domingo a admitir la derrota del Partido Colorado en Asunción, en línea con la postura del candidato Camilo Pérez. Consultado por la prensa, sostuvo que el margen es “muy estrecho” y que hay “muchísimo para analizar”.

Los datos del TREP, con el 99,92 % de las mesas procesadas, dan a Soledad Núñez 133.325 votos (47,78 %), contra 128.301 de Pérez (45,98 %). La diferencia es de 5.024 sufragios.

Ante la insistencia de los periodistas por esa ventaja, Peña no respondió sobre la cifra. Dijo que prefería “quedarse con el mensaje” de felicitación a la ciudadanía y destacó que el oficialismo amplió el número de municipios a nivel país.

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“Ampliamente” superada la meta, según el mandatario

Según Peña, el Partido Colorado logró superar “ampliamente” la meta de municipios ganados a nivel país.

El jefe de Estado definió la jornada como “cívica” y con normalidad, pese al mal tiempo del sábado. Habló de “cosas positivas” y “cosas adversas”, sin precisar cuáles fueron estas últimas.

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Sobre Asunción, reconoció que le sorprende el resultado. Afirmó que nadie puede cantar “una victoria rotunda ni una pérdida estrepitosa”, y que es momento de “mesurar”, reflexionar y seguir trabajando.