Video: Camilo Pérez evita admitir su derrota en Asunción

El candidato a la intendencia de Asunción por el Partido Colorado, Camilo Pérez, reapareció ante sus simpatizantes para fijar postura tras la difusión de los resultados preliminares del TREP del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que da como virtual ganadora a Soledad Núñez.

Lejos de felicitar a su rival o reconocer el triunfo de la oposición, el postulante oficialista optó anunciar que su equipo político trabajará en el juzgamiento de los votos de las elecciones municipales.

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Acompañado en el escenario por el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, y por referentes del Partido Colorado, Pérez dijo que “en base a que los números son superajustados, vamos a esperar el juzgamiento de las actas. Nuestro equipo va a comenzar a trabajar desde mañana a las 14:00 para el juzgamiento. Muchas gracias a todos, ¡viva Asunción y viva el Paraguay!”.

Una diferencia mínima que enciende alarmas en el cartismo

Los datos oficiales del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con el 99,09 % de las mesas procesadas, ubican a Soledad Núñez en el primer lugar con un total de 131.924 votos, lo que representa el 47,69 % de la preferencia ciudadana.

Por su parte, Camilo Pérez quedó posicionado en el segundo lugar al cosechar 127.426 sufragios, alcanzando un 46,06 %.

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La brecha entre ambos competidores es de apenas 4.498 votos, una cifra muy reducida que sirve de argumento a la cúpula cartista para no admitir la derrota de manera anticipada.