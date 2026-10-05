¿Bachi Núñez minimiza la derrota en Asunción y ve al Partido Colorado ganador en 2028?

El titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez, reconoció que la pérdida de la capital representa un resultado que el Partido Colorado debe analizar, aunque sostuvo que el balance general de las elecciones municipales es favorable para la ANR.

“Cuantitativamente el partido sale fortalecido, gana más municipios, recuperamos municipios importantes”, afirmó. Según su recuento, la ANR pasó de gobernar 148 municipios en 2021 a 163 posteriormente y, tras las elecciones municipales de 2026, alcanzó 187 intendencias.

El presidente del Senado admitió; sin embargo, que Asunción constituye un parámetro político relevante. “Lo cualitativo no puedo desconocer que la capital es el parámetro que uno siempre mide también entre las municipalidades y, lamentablemente, hay que reconocer que perdimos acá en Asunción”, señaló.

La derrota en la capital quedó marcada por la victoria de Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, sobre el colorado Camilo Pérez. La oposición logró además seis bancas de concejales, mientras que el PLRA obtuvo tres y la ANR mantuvo 15 escaños.

Bachi asegura que el partido está fortalecido con Cartes

Consultado sobre las críticas de la senadora Lilian Samaniego (ANR, disidente), quien atribuyó la derrota de Asunción al liderazgo de Horacio Cartes y a la imposición de la candidatura de Camilo Pérez, Bachi Núñez rechazó esa interpretación.

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“No coincido con la colega senadora. Desde que Horacio está en el partido, el partido no hace más que crecer”, respondió.

El titular del Senado también defendió el desempeño de Camilo Pérez y sostuvo que el candidato obtuvo una cantidad importante de votos. “Camilo dentro de todo hizo una muy buena elección”, afirmó.

De esta manera, Núñez evitó atribuir la derrota capitalina al liderazgo de Cartes y reivindicó el crecimiento electoral que, según su lectura, experimentó la ANR desde que el expresidente asumió el liderazgo partidario.

Bachi evita hablar de “traición” de concejales

Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue el llamado voto cruzado a favor de los concejales colorados electos que habría perjudicado a Camilo Pérez en Asunción.

Ante la acusación de una supuesta “traición” de candidatos a concejales colorados, Núñez sostuvo que quienes participaron de esa situación deben analizar lo ocurrido y recurrir a los estamentos partidarios correspondientes.

“No manejo porque primero no soy de capital”, respondió cuando se le consultó si conocía quiénes podrían haber actuado de esa manera.

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El presidente del Senado evitó, por tanto, señalar públicamente a dirigentes o candidatos concretos.

Núñez también cuestionó las mediciones electorales y las bocas de urna que, según sostuvo, pueden influir en el comportamiento de los electores. Afirmó que ya había denunciado anteriormente la existencia de empresas que, a su criterio, se prestan a “falsear datos”.

“Debemos mirar un poco la normativa jurídica al respecto. Y hay que ser más duros con eso también, porque es una forma de desalentar la participación de la gente o de desviar hacia ciertos sectores”, manifestó.

Aunque reconoció que existe una legislación sobre la materia, planteó analizar si las normas actuales son suficientes o si deberían endurecerse las sanciones. “Lo que tenemos que ver es si con esa legislación es suficiente o endurecer un poco la legislación”, señaló.

Bachi considera que las municipales son una “antesala” de 2028

Pese a la derrota en Asunción, Núñez sostuvo que el resultado nacional permite al Partido Colorado mirar con optimismo las elecciones generales de 2028. Su argumento se basa principalmente en la cantidad de municipios conquistados por la ANR.

“Para mí es una antesala porque ganamos el 71% de los municipios. Entonces, en base a eso, el Partido Colorado gana para el 2028”, afirmó.

Núñez sostuvo que la ANR no puede estar “contenta 100%” después de perder Asunción y admitió la necesidad de una revisión interna. “Estamos fortalecidos. Tiene que haber autocrítica”, afirmó.

“No podemos nosotros estar contentos 100% al perder Capital. Pero sí por la cantidad de municipios, ya les digo. El Partido Colorado está muy fuerte. No coincido con lo que dice la senadora Samaniego. Estamos fortalecidos”, dijo.