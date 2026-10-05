Nicanor Duarte Frutos: “Camilo Pérez es el Efraín Alegre colorado”

Con su habitual jopara, Nicanor Duarte Frutos comparó la postura del postulante oficialista con las cuestionadas reacciones del exdirigente liberal tras sus diversas derrotas electorales. “Es el Efraín Alegre colorado. Lo único que falta es que digamos ‘¡nos hicieron fraude!’ Dejémonos de joder”, arremetió el exmandatario durante una entrevista con la 780 AM.

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El saber reconocer la derrota

Duarte Frutos enfatizó que la conducta histórica del Partido Colorado ha sido la de admitir los reveses en las urnas, recordando incluso la histórica derrota del oficialismo a nivel nacional en las elecciones generales de 2008 en donde él fue el protagonista y centro de las críticas.

“El coloradismo siempre reconoció su derrota. Recordá que nosotros perdimos las elecciones nacionales el 20 de abril, que fue mucho más duro, y yo salí a reconocer a las 8:30 de la noche diciendo al país que hemos perdido. El Partido Colorado tiene que saber perder y saber ganar”, aseveró.

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“Qué siga organizando Rally”

Al evaluar el futuro político de Pérez tras los comicios, el expresidente le sugirió volver de lleno a su faceta como presidente del Comité Olímpico Paraguayo (COP). “Él hizo un gran trabajo ahí en el Comité Olímpico, que siga organizando rally. Ahora le recomendaría que incorpore entre los deportes menores, un deporte popular como el piki vóley, ahí también puede aprender mucho”, ironizó.