Elecciones municipales: voto asistido y agresión, denuncian en Carapeguá

Durante el desarrollo de las elecciones municipales 2026, en la mesa N°4, de la escuela República de Nicaragua de Carapeguá, en Paraguarí, fue agredida la apoderada del PLRA, Ana Barrios, según denunció ella ante la Comisaría 5ta. de este distrito. También denunció un supuesto hecho de voto inducido. Mencionó a Samara Espínola, hija del candidato Moisés Espínola (ANR-HC), como responsable del suceso.

Asimismo, el exsenador y apoderado liberal Luis Alberto Wagner también habría sido agredido con patadas en la rodilla y Espínola supuestamente quiso quitarle el celular con el cual estaba registrando las irregularidades que atribuye a la hija del candidato.

Elecciones municipales en Carapeguá: denuncian también a Wagner

La denunciada, Samara Espínola, también presentó una denuncia en la comisaría local contra Wagner por el supuesto hecho de violencia contra la mujer.

La joven afirmó que únicamente quiso acompañar a su tío a votar porque no comprendía el procedimiento y negó haberle indicado por quién sufragar.

Asimismo, anunció que solicitará las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio como elemento de prueba y que denunciará al exsenador por un supuesto hecho de violencia contra la mujer.

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Otros incidentes en Carapeguá

Por otra parte, el apoderado general del Movimiento “Por Amor a Caapucú”, Mario Vidal Barreto Godoy, denunció ante la comisaría local la instalación de un supuesto puesto de comando de la Lista 1 a unos 100 metros de la Escuela Básica Héroes del Chaco, otro lo los puntos de votación.

Según el denunciante, dicha instalación constituiría una presunta transgresión del Código Electoral, pero no intervino la Fiscalía.

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En otros locales de votación del departamento de Paraguarí se reportaron además denuncias por supuesto voto inducido y acompañamiento de electores por parte de los denominados “pisteros”. Los denunciantes cuestionaron estos casos al considerar que algunos votantes no presentaban impedimentos físicos que justificaran el voto asistido.

Una situación similar fue denunciada en Pirayú, donde también se reportó el acompañamiento de electores y un supuesto caso de inducción al voto.