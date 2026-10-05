Noelia Díaz apunta a diálogo con colorados para dar gobernabilidad a Sole Núñez

La oposición buscará establecer acuerdos con los representantes de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en la Junta Municipal de Asunción, donde el Partido Colorado conservará la mayoría pese a la victoria opositora que llevó a Soledad Núñez a la Intendencia, según indicó la virtual concejala Noelia Díaz (Partido País Solidario).

Díaz sostuvo que el diálogo será la principal vía para garantizar la gobernabilidad de la futura administración municipal.

“Conversando se pueden llegar a grandes acuerdos y es lo que vamos a hacer. Ese es el plan”, declaró.

La dirigente señaló que ya mantuvo conversaciones con algunos concejales colorados electos antes de las elecciones, aunque consideró que todavía es “prematuro” hablar de acuerdos concretos dentro de la Junta Municipal.

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Colorados tendrán mayoría en Junta Municipal

Aunque la alianza opositora consiguió la Intendencia de Asunción y seis bancas en la Junta Municipal, la ANR mantendrá la mayoría con 15 concejales.

En ese escenario, Díaz manifestó su confianza en que será posible construir acuerdos con el bloque colorado. Según sostuvo, los concejales electos de la ANR tendrían una disposición diferente a la de quienes actualmente integran la Junta Municipal.

La concejal electa también afirmó que los representantes colorados deberán interpretar el resultado electoral como una expresión del denominado “voto castigo” de la ciudadanía.

Asunción marca el camino hacia 2028

La dirigente opositora también calificó la victoria de la oposición en la Capital como un “preludio” de lo que, según su perspectiva, podría ocurrir en las próximas elecciones generales.

“Estamos decididos a continuar con este proyecto de unidad. Se empezó ganando la Municipalidad de Asunción y esto va a continuar en el 2028. Entonces, vamos a tener que ganar”, afirmó.

Díaz también interpretó los resultados de la Junta Municipal como un cuestionamiento de los electores a la gestión del Partido Liberal en Asunción, que redujo su representación de cinco a tres concejales.

Plantean reducir cantidad de funcionarios

Por otra parte, Díaz habló sobre la intención de reducir la cantidad de funcionarios en la comuna asuncena.

La concejal electa sostuvo que la eventual administración opositora debería revisar la estructura de funcionarios y apuntó especialmente contra quienes, según afirmó, no cumplen funciones laborales.

“Tienen que irse los que no trabajan”, sostuvo.

Díaz denuncia presuntas irregularidades

Por otra parte, Díaz cuestionó las denuncias sobre un supuesto intento de fraude electoral y afirmó haber observado presunta compra de votos en las inmediaciones de un local de votación.

La dirigente sostuvo que la oposición mantuvo una vigilancia constante durante la jornada electoral y que el control ejercido por sus representantes habría impedido que se concretaran irregularidades.

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Concejales electos de la Junta Municipal de Asunción

ANR:

Gerardo “Gringo” Benítez Seba Radice Miguel Sosa Dani Fernández Tino Ayala Arqui Sotomayor Marce Centurión Axel Mongelós Carlos Morel Cynthia Romero “Piriki” Rodríguez Nasser Esgaib Ceres Escobar Mariano Cáceres Óscar Noldin

Alianza Unidos por Asunción:

Álvaro Grau (PQ) Seba Garay (PQ) Mauri Maluff Pablo Callizo Maxi Seifergeld Noelia Díaz

PLRA: