Política
06 de octubre de 2026 a la - 20:33

Elecciones en Belén: Tribunal Electoral rechaza pedido de nulidad presentada por el PLRA

Seis personas en un ambiente moderno levantan el dedo índice, sonriendo y sosteniendo documentos. Visten camisetas de diversos colores.
El intendente electo de Belén, Dani Cubilla - remera roja- muestra el documento de proclamación, lo acompañan los apoderados de la ANR.Gentileza

Apoderados del PLRA habían pedido la nulidad de los comicios del domingo 4 de octubre por supuestas irregularidades. El Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay rechazó la solicitud y se proclamó a los ganadores.

Por Aldo Rojas
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En la tarde de este martes el Tribunal Electoral de Concepción y Alto Paraguay resolvió rechazar el pedido de nulidad planteada por apoderados del PLRA, donde pedían anular las elecciones municipales 2026.

En la primera parte de la resolución, el documento señala: “Rechazar el incidente de nulidad de las elecciones municipales del distrito de Belén, departamento de Concepción, promovida por el Partido Liberal Radical Auténtico, por improcedente, conforme a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución”.

Documento oficial del Tribunal Electoral con texto sobre la proclamación de miembros de la Junta Municipal de Belén.
El Tribunal Electoral de Concepción resuelve el cómputo de votos en el municipio de Belén.

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En el segundo punto indica: “Ordenar la realización de la proclamación de nuevas autoridades electas del distrito de Belén del departamento de Concepción, conforme al resultado del juzgamiento de las actas electorales realizado en fecha 05 de octubre de 2026, en presencia de todos los apoderados”.

Todos colorados

Con esta decisión judicial en el distrito de Belén, el intendente electo es Dani Cubilla y también los 12 concejales son afiliados a la ANR.

Este hecho histórico se dio debido a la gran diferencia que obtuvo el Partido Colorado para la concejalía.