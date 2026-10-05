Belén: junta será totalmente colorada

Una particularidad de las elecciones municipales 2026 celebradas ayer en todo el Paraguay se da en el distrito de Belén.

Según los datos divulgados por la página web del TREP, en Belén se tuvo una participación del 55,15 % y para el cargo de intendente municipal resultó ganador el colorado Dani Cubilla.

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Los resultados del TREP también dan cuenta de que los más votados para la integración de la Junta Municipal fueron los candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Los números que dejaron sin representación al PLRA

En la lista de los colorado para la concejalía, Ricardo Fretes consiguió la mayor cantidad de votos: 848, mientras Claudio Grance la menor cifra y obtuvo 140 votos, quien quedó en el puesto número 12 de los ediles afiliados a la ANR.

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Mientras que el candidato liberal a concejal municipal que recibió más votos fue Atilio Rojas Espínola, con 36 votos. En tanto, el que obtuvo menos votos fue Francisco Acosta, con 1 voto.

El total de votos para la ANR, para la Junta Municipal, fue de 4.850, y el PLRA llegó a 190 votos.

Es decir, en Belén la ANR tendrá total dominio de la administración municipal.

Con la gran diferencia conseguida por los colorados, el PLRA se quedó sin representación en la Junta Municipal para el periodo 2026-2031.

Tras incidentes, integrantes de mesa del PLRA abandonaron el local en Belén

Ayer, el inicio de las elecciones municipales en la ciudad de Belén tuvo inconvenientes porque los miembros de mesa, afiliados al PLRA, denunciaron supuestas irregularidades y se retiraron del lugar.

Esto sucedió en el Colegio Nacional Carlos Antonio López, donde estaban habilitadas 23 mesas y 8.075 electores.

La misma situación se registró en la comunidad de Peguahomí, donde estaban habilitadas un total de 4 mesas y 1.199 personas.

Los apoderados del PLRA denunciaron los casos y pidieron la nulidad de las elecciones en este distrito, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Concepción.