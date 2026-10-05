Política
05 de octubre de 2026 a la - 16:20

Belén: junta será totalmente colorada

Hombres y mujeres con abrigos y paraguas se dirigen a la entrada del colegio bajo la lluvia.
Varias personas ingresan al Colegio Nacional 'Carlos Antonio López', ubicado en la ciudad de Belén, para votar en las elecciones municipales celebradas ayer.Aldo Rojas

Un hecho curioso e histórico se registró en el municipio de Belén, departamento de Concepción, donde los 12 concejales municipales serán colorados. Entérese de los detalles en esta nota.

Por Aldo Rojas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Una particularidad de las elecciones municipales 2026 celebradas ayer en todo el Paraguay se da en el distrito de Belén.

Según los datos divulgados por la página web del TREP, en Belén se tuvo una participación del 55,15 % y para el cargo de intendente municipal resultó ganador el colorado Dani Cubilla.

Lea más: Concepción: “Berni” Villalba logra el rekutu y la Alianza arrebata dos comunas a la ANR

Los resultados del TREP también dan cuenta de que los más votados para la integración de la Junta Municipal fueron los candidatos de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Los números que dejaron sin representación al PLRA

En la lista de los colorado para la concejalía, Ricardo Fretes consiguió la mayor cantidad de votos: 848, mientras Claudio Grance la menor cifra y obtuvo 140 votos, quien quedó en el puesto número 12 de los ediles afiliados a la ANR.

Mientras que el candidato liberal a concejal municipal que recibió más votos fue Atilio Rojas Espínola, con 36 votos. En tanto, el que obtuvo menos votos fue Francisco Acosta, con 1 voto.

El total de votos para la ANR, para la Junta Municipal, fue de 4.850, y el PLRA llegó a 190 votos.

Es decir, en Belén la ANR tendrá total dominio de la administración municipal.

Personas en fila, algunos con paraguas, esperando en un ambiente lluvioso frente a un edificio público en Concepción.
Ciudadanos esperan bajo la lluvia en Belén, durante las elecciones municipales que se realizaron ayer.

Con la gran diferencia conseguida por los colorados, el PLRA se quedó sin representación en la Junta Municipal para el periodo 2026-2031.

Tras incidentes, integrantes de mesa del PLRA abandonaron el local en Belén

Ayer, el inicio de las elecciones municipales en la ciudad de Belén tuvo inconvenientes porque los miembros de mesa, afiliados al PLRA, denunciaron supuestas irregularidades y se retiraron del lugar.

Esto sucedió en el Colegio Nacional Carlos Antonio López, donde estaban habilitadas 23 mesas y 8.075 electores.

Hombre canoso habla en micrófono, mujer con chaqueta de mezclilla escucha, joven con lluvia de plástico detrás, ambiente exterior.
Blàs "Onchi" Medina, candidato liberal a la intendencia de Belèn.

La misma situación se registró en la comunidad de Peguahomí, donde estaban habilitadas un total de 4 mesas y 1.199 personas.

Los apoderados del PLRA denunciaron los casos y pidieron la nulidad de las elecciones en este distrito, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Concepción.