Elecciones en Belén: Tribunal Electoral resolverá hoy la denuncia presentada por el PLRA

El Tribunal Electoral de Concepción inició ayer el tratamiento de la denuncia presentada por los apoderados del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Los liberales piden la nulidad de las elecciones municipales 2026 realizadas en Belén.

Según explicó el abogado Hedelio Pérez, en la tarde de ayer los jueces fueron a cuarto intermedio y retomarán hoy a las 14:00 el estudio del planteamiento que realizaron los apoderados del PLRA.

“Se presentaron todas las pruebas, tenemos las pruebas suficientes para que fallen a nuestro favor”, indicó el profesional.

Lea más: Elecciones municipales: denuncian supuestas irregularidades en Belén

El abogado Hedelio Pérez expresó que los colorados han tenido un resultado abrumador en las elecciones celebradas el domingo 4 de octubre último. “Eso es imposible en una localidad donde hay más de 3.300 liberales”, agregó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Belén: junta será totalmente colorada

“Mirando estos resultados significa que esto es falso. Por lo tanto, nosotros presumimos que el tribunal va a fallar a nuestro favor”, expresó Pérez.

¿Qué dicen los colorados?

Por su parte, el apoderado de la ANR, José Luis Velázquez, dijo que la Junta Cívica obró conforme a la ley. “Se estuvo conformando las mesas con los electores que ya estaban en la fila”, argumentó.

“Los mesarios que estaban en el lugar para constituir las mesas, por el PLRA, llegaron a abandonar por directiva de los apoderados de su partido y del candidato a intendente, me dijeron los compañeros de Belén”, explicó.