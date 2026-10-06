Derrota de la ANR en Asunción: “No fue traición, fue hartazgo”, dicen diputados opositores

Para los diputados Rocío Vallejo (PPQ) y Raúl Benítez (Independiente), la derrota del cartista Camilo Pérez no se debe a la supuesta traición de concejales hacia el intendentable, sino al hartazgo ciudadano que vive en una ciudad en ruinas.

Lea más: Camilo Pérez reconoce la victoria de Sole Núñez y habla de “tremenda traición”

“No fue una traición, fue hartazgo. Fue hartazgo de vivir en una ciudad en ruinas, fue hartazgo de esa gente que está cansada de la estructura”, dijo Vallejo.

Tras no aceptar su derrota el domingo, Camilo Pérez apareció el lunes a decir que perdió, pero habló de una “tremenda traición” de los concejales colorados.

El resultado electoral de Asunción dejó que ingresaran quince ediles colorados a la Junta Municipal de Asunción, lo que dejó en evidencia el voto cruzado para la candidatura a intendente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La diputada indicó que el triunfo en Asunción de Soledad Núñez fue una alegría para mucha gente a nivel país, por que devolvió la esperanza del “sí se puede”.

“Mucha gente está contenta en todo el país por la victoria de Asunción. Vamos a honrar cada voto, la confianza depositada en Asunción para traer el cambio”, sostuvo Vallejo.

Ciudadanos se levantaron a votar

Por su lado, Raúl Benítez indicó que la ciudadanía ganó a la estructura, y que quedó evidenciado que no fueron tan “guapitos” los colorados en Asunción.

Lea más: Derrota de ANR en Asunción: voto descontento migra a la oposición, dice Beto Ovelar

“Sí se puede ganarle a la estructura. El rival no es invencible, el rival sangra; al rival se lo puede tumbar. No es tan guapo como te venden, no es tan guapito como te dicen”, respondió Raúl Benítez a los cartistas que habían dicho que en Asunción iba a ganar el “más guapo”.

El parlamentario manifestó que en Asunción ganó la oposición por que el ciudadano se levantó e hizo frente a la gran estructura partidaria.

“Esta victoria es de los ciudadanos que se levantaron a votar algo distinto, de los mesarios que estuvieron peleando voto a voto. La victoria es contra el dinero sucio, contra ese apriete a miles de funcionarios que fueron amenazados que iban a perder su empleo”, sostuvo Benítez.

Ambos parlamentarios también cuestionaron las encuestas que fueron publicadas con datos totalmente distorsionados.

“Ese operativo para que la gente no vote. En todo el país se publicaron encuestas truchas para desalentar el voto, pero igual, contra todo, sí se pudo”, dijo Benítez.