Alternancia en Encarnación: Pereira reflexiona que debió separarse a tiempo de “algunas cosas”

Luego de la victoria del Partido Colorado en Encarnación durante las elecciones municipales 2026, anunciada por los resultados del TREP por más de 9.000 votos, el candidato de la Alianza, Carlos Alberto Pereira Rieve, se pronunció sobre la derrota por primera vez a través de sus redes sociales.

El diputado se expresó muy afectado por la situación e incluso hizo referencia a las críticas en redes y medios locales de comunicación. Explicó, además, que se “tomará un tiempo” para reflexionar sobre lo que pasó.

Reconoció la victoria de Sebastián Remesowski (ANR-HC), a quien mencionó diciendo que la ciudad se merece avanzar. Le deseó que “pueda tomar buenas decisiones”.

Aprovechó la oportunidad para agradecer a todas las personas que trabajaron en la campaña, entre las que no mencionó a su hermano, el gobernador Javier Pereira (PLRA), y al intendente actual de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza).

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Pereira piensa que no se separó a tiempo de “algunas cosas”

Manifestó, además, que tuvo mucha autocrítica y “entendió” que tuvo que tomar ciertas decisiones a tiempo, lo que probablemente le costó la derrota.

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Reflexionó que “hice muchos cuestionamientos de cosas que debía hacer y no hice en campaña, separarme de algunas cosas”, puntualizó.

Sobre esto volvió a referir que “mantuve firme mi convicción de que no tengo que pisar la cabeza de nadie para que yo me salve”, destacó.

Esto hace presumir que se puede tratar de la figura política del intendente actual de la ciudad, Luis Yd. Si bien la “separación” de la figura de Yd se dio en la recta final de la campaña, fue algo que se le cuestionó.

La figura de Yd llegó desgastada tras dos gestiones al frente, siendo esta segunda marcada por el rechazo hacia iniciativas como la tercerización del sistema de recolección de basura y el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM). Esto, principalmente, desde el coloradismo, que tiene mayoría en el distrito de Encarnación.

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Voto colorado

El espectro electoral en Encarnación llegó a estos comicios con 98.097 habilitados para votar. Las internas partidarias revelaron que, de este universo, la Asociación Nacional Republicana (ANR) tenía 48.789 afiliados.

Esto representa el 49,7 % de todo el electorado. Quienes se enfrenten al Partido Colorado, indefectiblemente, necesitan los votos de la ANR para lograr vencer a su estructura.

En su momento, el propio Luis Yd logró la victoria conquistando al electorado de la ANR, que estaba desilusionado con los candidatos de turno. En ese sentido, es este propio contexto el que terminó desfavoreciendo a la campaña de la Alianza.

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Discurso de unidad de Sheba Remesowski

En su discurso de la victoria, Sebastián Remesowski hizo alusión a la unidad. Detalló que los encarnacenos están “cansados de las peleas”. Sobre eso ahondó y refirió que “después de 11 años hay que devolverles la paz”, manifestó.

Aprovechó la ocasión para pedir a los adversarios trabajar juntos para construir el desarrollo de Encarnación. Durante toda su campaña hizo alusión a la unidad y se alejó de las figuras nacionales de la ANR que estaban fragmentadas.

Esto, con el objetivo de que el electorado no lo relacione con la estructura del Gobierno Nacional y del movimiento Honor Colorado, además de ocultar el soporte estructural que obtuvo de varios actores del Estado.

Remesowski tendría 29.858 votos, totalizando el 57,41 %. La tercera y cuarta fuerza no lograron superar el 1 % del electorado, siendo Óscar Flecha, candidato por el Partido de la Juventud, el tercero, con el 1,6 %, con 550 votos, y Carmen Espinoza, del Frente Guasu, con 480 votos (0,92 %).

La participación del electorado alcanzó un 58,37 %, lo que sería alrededor de 52.000 votantes. El TREP contabilizó 144 votos nulos, 1.005 votos en blanco y 5 votos a computar. El candidato de la Alianza solamente alcanzó 19.963 votos, siendo el 38,39 % de los votantes.