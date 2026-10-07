Dos meses después, Diputados siguen raboneando el castigo a sus raboneros

Hoy, de vuelta en reunión de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, se analizó -pero sin definición- un “primer borrador” de proyecto de modificación de su reglamento interno, a fin de aplicar el castigo de descuento de dietas a los diputados que falten de manera reincidente, lo que hace que ya sea una costumbre el no sesionar por falta de quórum.

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La promesa de modificar el reglamento para el castigo de los raboneros la había hecho Latorre hace ya dos meses, el 10 de agosto pasado, y desde entonces la situación no hizo más que empeorar, tanto que hace dos semanas que no logran tratar ni un punto del orden del día.

La situación es aún más escandalosa, ya que datos oficiales del Sistema de Información Legislativa (SILpy) señalan que, de las 48 sesiones ordinarias y extraordinarias del año, rabonearon en 40, es decir, que en estas no llegaron siquiera a iniciar o agotar el orden del día por falta de quórum.

¿Qué modificaciones son las que contemplan?

La diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida), que no es una de las que acumula muchas ausencias, fue una de las voceras designadas después de la reunión de mesa directiva y explicó cuáles serían los cambios que están contemplando.

“Se van a plantear otra vez nuevas propuestas de manera más concreta sobre los motivos por los cuales se puede ausentar un diputado, ya que es una obligación constitucional y reglamentaria asistir a las sesiones”, dijo Vallejo.

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El tema de los motivos es la base de todo, ya que actualmente el reglamento es extremadamente laxo, y por ende, evita que se apliquen los descuentos de salario.

Tal es la “benevolencia” de la norma, que ahora se permite que un legislador pueda “justificar” su ausencia hasta de manera posterior a la sesión y de manera verbal, y sin necesidad de un argumento, como se le exige a cualquier trabajador.

A diferencia de los legisladores, a un trabajador “común” del sector privado solo se le permite faltar sin que se le descuente el salario por motivos de salud y certificado por un médico, por motivos de duelos previstos en el Código Laboral y algunas otras excepciones de fuerza mayor muy puntuales.

También están ajustando algunas cuestiones administrativas para efectivizar los descuentos, ya que a diferencia de un funcionario público promedio, cuyo salario se compone de días trabajados, los legisladores reciben una dieta entera que requeriría otro mecanismo para la devolución de lo descontado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Por cierto, entre dieta y bonificaciones, los legisladores cobran G. 37.900.000 al mes. En base a eso, también se está analizando el monto del descuento por cada raboneada, que inicialmente se dijo que sería de entre G. 300.000 y G. 600.000; pero que ahora dicen que podría ascender a G. 1.263.333.

“Lo que pasa es que un jornal nuestro sería como G. 1 millón, o sea, se hablaría de eso, pero estamos en el ajuste todavía de cuáles serían los motivos específicos y la metodología, por qué podemos faltar: en qué momento presentar estos justificativos y, lógicamente, la sanción y cuántas veces”, acotó la legisladora.

Ese es otro punto de controversia del reglamento actual, ya que se establece que, para el descuento de salarios, el legislador debe acumular 3 ausencias injustificadas consecutivas o 5 alternadas, lo cual es casi imposible por lo fácil que es “justificar” una ausencia.

“También quedamos en investigación comparada sobre cómo se hace en otros países, también en el tema de las sanciones a legisladores”, acotó Vallejo, apuntando finalmente que aún no tiene fecha para una definición.

No afectará a retiro por motivos político

Vallejo también aclaró que las sanciones no aplicarán en casos del retiro como bloque por decisión política, una estrategia garantizada por la Constitución Nacional para no tratar temas con los que no estén de acuerdo.

Eso es una facultad, una decisión política, que no puede ser sancionada, pero de hecho que eso podríamos reglamentarlo en el sentido de presentar por escrito a partir de tal punto o en este punto nos retiramos como bancada", planteó Vallejo.

De todos modos, dijo que esos casos suelen acordarse previamente, y que cuando hay temas conflictivos, se suele convocar a una extraordinaria, que, si queda sin quórum, permite seguir con el tratamiento de los demás puntos de la ordinaria.

Sin embargo, la legisladora insistió en que “lo que tenemos es disciplinarnos, y justificar adecuadamente cuando vamos a faltar, y no retirarnos de la sesión”, ya que la permanencia en la misma también es un tema relevante, ya que, no basta solo con ir marcar y luego no mantener el quórum.

Finalmente, dijo que es una de las más interesadas en corregir esta situación que es insostenible y recordó que para más, el Congreso posee un periodo de receso parlamentario de tres meses (básicamente, vacaciones para la mayoría).