Diputados sigue dilatando castigo a raboneros y quieren restituir elección de mesa directiva en junio

Más de un mes ya pasó desde la primera promesa de supuestamente castigar a los diputados raboneros. Sin embargo, semana tras semana vienen quedando sin quórum sin cumplir su labor de legislar por lo que cobran G. 37.900.000 al mes y mientras siguen dilatando el castigo, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre planteó modificar también el periodo de elección de Mesa Directiva.

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Supuestamente, hoy ya se tenía que presentar el proyecto de modificación del reglamento, pero según informó el vicepresidente primero de la Cámara Baja, el aliado cartista Hugo Meza (ANR, B), se volvió a postergar hasta después de las elecciones de este domingo 4 de octubre.

“Sé que se hace esperar bastante esta modificación del reglamento interno de la Cámara de Diputados y hoy acordamos en mesa directiva poder estudiar la próxima semana a la vuelta del 4, de esta justa cívica eleccionaria municipal”, sostuvo Meza.

Esta misma promesa ya la había hecho la semana pasada el propio Latorre, que dijo que supuestamente ya presentarían el borrador de reformas hoy, lo que de igual manera hacía que eventualmente se tratara luego de las municipales, ya que la siguiente sesión extraordinaria es el martes 6.

Evidentemente, no hay mucho interés en reformar lo referente a los castigos contra los raboneros, ya que eso implicará tocarles la única parte sensible que tienen, el bolsillo. Supuestamente, se habla de aplicar efectivamente los descuentos por ausencias injustificadas reiteradas, que rondarían entre G. 300.000 y G. 600.000.

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El mismo alegó que la nueva dilación se debe a que “no solamente hay una modificación en relación a las ausencias, sino que también hay otra modificación que quiere adosarse al reglamento interno de la cámara”, especificando que es lo relacionado con los periodo de elección de mesa directiva.

“La idea también es volver a la elección de la mesa directiva y que sea a partir de junio de cada año y no como viene tratándose ahora, a partir de marzo”, señaló Meza como un punto que no se había anunciado previamente que sería reformado.

Volver a sistema anterior a fallida reelección de Alliana

En 2021, la entonces mayoría cartista y sus aliados en Cámara de Diputados, habían hecho una primera modificación de reglamento de la Cámara Baja para adelantar por 60 días (a partir de mayo) la elección de mesa directiva, que oficialmente asume el 30 de junio de cada año, y con ello lograron reelegir como presidente de la Cámara Baja al entonces diputados y actual vicepresidente de la República, Pedro Alliana.

Al año siguiente (2022) los cartistas pretendieron hacer lo mismo, pero incluso para que la elección se haga ya desde marzo, pero fueron “dormidos” por “una nueva mayoría” de colorados oficialistas, liberales y de la multibancada opositora, que designaron en reemplazo de Alliana al hasta ahora diputado Carlos María López (PLRA).

Ese último cambio al artículo 7º del reglamento es el que sigue vigente y que Latorre aprovechó para ser reelecto por cuatro años consecutivos como titular de la Cámara Baja (de 2023 a 2027).

Dicho artículo 7º señala que “los períodos de sesiones preparatorias tendrán lugar entre el 2 de marzo y el 30 de junio de cada año. Los cargos de Presidente, Vicepresidentes y Secretarios Parlamentarios van de conformidad a lo que establecen los Artículos 28 y 32 del Reglamento”.

Esto quiere decir que si bien se puede elegir la mesa directiva desde el 2 de marzo de cada año (a la vuelta del receso), los electos asumen recién el 30 de junio como dicta la Constitución.

Los propios legisladores consultados no tienen claro el motivo por el cual ahora se pretendería volver a llevar la elección para junio, ya que, con cambio o no, Latorre igual tiene que cumplir aún su mandato del 2026-2027 hasta junio del año próximo.

La “excusa” original para adelantar la elección a marzo era supuestamente no alargar las “conspiraciones y negociaciones” durante todo el primer semestre del año, sino definirlo de entrada a la vuelta del receso y dar “tranquilidad” y previsibilidad a los electos que asumirían en junio.