Raboneada Nº 40: Entre la resaca y el “tova puku” postelecciones, diputados evitan tratar proyectos

Este mediodía, y sin tratar ni uno de los 17 puntos del orden del día, la Cámara de Diputados volvió a quedar sin quorum, algo que ya es una costumbre impune, a tal punto que en este año, solo en 8 ocasiones de las 48 sesiones ordinarias y extraordinarias lograron agotar el orden del día previsto, lo que hace un porcentaje de irresponsabilidad del 80%.

“Lastimosamente no pudimos sostener el quorum. De entrada no vinieron muchos compañeros que creo que están aún festejando los resultados en sus diferentes departamentos y algunos vinieron con tova puku (cara larga) o directamente no vinieron por los resultados de las elecciones”, dijo el diputado Hugo Meza.

Él estaba presidiendo la sesión al momento del levantamiento por falta de quorum, ante la ausencia en ese momento del presidente de la Cámara, el cartista Raúl Latorre, uno de los posibles “tova puku” tras la derrota de su candidato Camilo Pérez en Asunción.

Si bien la sesión ordinaria llegó a iniciarse con presencia ajustada, la etapa de oradores fue aprovechada por todos los sectores para celebrar sus respectivas victorias en las pasadas elecciones municipales del domingo 4 de octubre.

Sin embargo, cuando estaba en la etapa de proyectos de resolución y proyectos de declaración, entre ellos el que instaba a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a anular definitivamente la matrícula de abogado del exsenador cartista Hernán David Rivas, se realizó el control de quorum, y tras los dos llamados, se registraron solo 38 presentes.

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Lo concreto es que una vez más, la Cámara de Diputados no trató ni un punto del orden del día y siguen impunemente cobrando G. 37.900.000 al mes, sin que se les aplique el castigo reglamentario que es el descuento de sus dietas por ausencias.

Mañana intentarán modificar nuevamente el reglamento interno

Ante esto, Meza volvió a repetir que supuestamente mañana en mesa directiva se analizará el borrador de modificación del reglamento interno para poder aplicar efectivamente los castigos, una promesa que ya lleva más de un mes y medio repitiéndose y jamás se concreta.

“Nuestro compromiso es que podamos mañana nosotros conversar entre todos los líderes de bancada y poder justamente reglamentar la ausencia” y para ello ”lo que sí le pedí a Julio (Cabrera), que es el secretario (de la Cámara) responsable de presentar el borrador (de las modificaciones) que mañana presente eso en la reunión de mesa directiva", dijo Meza.

El vicepresidente primero señaló que, si bien la ANR tiene mayoría propia para sesionar, la irresponsabilidad es variopinta, y es algo que tienen que solucionar porque “irrita a la ciudadanía”.

“Evidentemente tiene la mayoría el Partido Colorado, pero no es monopolio solamente del Partido Colorado velar por la responsabilidad. Finalmente, la conducta es responsabilidad única y exclusiva del diputado que tiene que venir a las sesiones, en este caso, una vez a la semana. Yo lamento, me duele muchísimo que esto sea reiterativo y es eso justamente lo que mañana vamos a analizar”, afirmó.

Actualmente la excusa para no aplicar los descuentos de salarios es que el reglamento es extremadamente laxo y permisivo, estableciendo que basta para que se considere justificada una ausencia, con la simple comunicación incluso verbal y con posterioridad, por parte del legislador.

Para colmo, para que se den los descuentos, tienen que acumularse 3 ausencias injustificadas consecutivas o cinco alternadas, lo cual nunca se da, por la facilidad de la justificación.

Entre los 17 puntos no tratados, por ejemplo, figuraba una vez más el proyecto que pretendía establecer una pensión digna a personas con discapacidad, algo que viene siendo postergado desde el 3 de marzo de este año.