Kobylanski pide retirar la confianza a Carvallo y advierte sobre el impacto del caso Ueno

Durante su intervención en la sesión ordinaria del Senado, Walter Kobylanski (independiente ExCruzada) cuestionó el cruce interno de los colorados tras las elecciones municipales y reclamó que el Senado concentre su atención en el problema que, según advirtió, podría tener consecuencias sobre la economía paraguaya.

“Creo que esto es el Senado de la República del Paraguay y no una seccional colorada o liberal. Las cosas sucias se las van y se las hacen en sus casas, porque esto es el Senado, no es una seccional”, sostuvo.

El legislador pidió a sus colegas dejar atrás las disputas políticas y abordar los cuestionamientos que involucran al Banco Central. “Ya pasaron las elecciones. Vamos a entrar al problema real. Esto, Banco Central”, expresó.

Kobylanski plantea retirar la confianza al presidente del BCP

El senador señaló que no puede plantear un juicio político contra Carlos Carvallo desde el Senado, pero sostuvo que sí puede promover una declaración política de pérdida de confianza.

“Yo quería proponer, y claro que no puedo, juicio político al presidente del Banco Central. Por lo tanto, lo que quería proponer: una pérdida de confianza de este Senado al presidente del Banco Central”, manifestó.

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Kobylanski también cuestionó que Carvallo haya sido elegido como titular del BCP pese a su antecedente como presidente de la entonces Financiera Ueno. “Ya hace un momento lo eligieron, lo mal que lo eligieron, cuando sabían bien que fue antes director de otro banco”, afirmó.

El actual presidente del BCP fue anteriormente presidente de la entonces Financiera Ueno. Su pasado en esa entidad es uno de los elementos que aparecen en el debate parlamentario sobre las operaciones de Ueno Bank y la actuación del organismo regulador.

¿Por qué el Senado cuestiona al Banco Central?

El planteamiento de Kobylanski se produce mientras el Senado espera la respuesta del BCP a un extenso pedido de informes sobre Ueno Bank.

La Cámara Alta aprobó el 9 de septiembre un pedido que contiene 31 preguntas, relacionadas, entre otros puntos, con los límites para operaciones con empresas vinculadas, los mecanismos de fiscalización y las actuaciones de la Superintendencia de Bancos. El documento fue recibido por el BCP el 17 de septiembre y el plazo de respuesta vence este 8 de octubre.

El pedido cobró mayor relevancia luego de que se conocieran páginas de un memorándum fechado el 10 de julio de 2026, elaborado por el entonces gerente de Supervisión del BCP, Fernando Rivarola.

¿Qué advierte el informe reservado sobre Ueno Bank?

Según la documentación publicada por ABC Color, el memorándum señala que varias empresas vinculadas a Ueno Bank habrían recibido préstamos que superaron los límites legales durante varios días.

El documento también cuestiona las condiciones crediticias bajo las cuales fueron analizadas y concedidas determinadas operaciones y menciona indicios de una incorrecta utilización de fondos desembolsados por la entidad.

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ABC Color informó además que Ueno Bank mantenía alrededor de US$ 850 millones de fondos públicos y del IPS, según los datos expuestos en su investigación.

Estos elementos forman parte del contexto en el que el Senado exige explicaciones al Banco Central. No obstante, corresponde al organismo regulador responder oficialmente las consultas parlamentarias y determinar, dentro de sus competencias, la situación de las operaciones cuestionadas.

Kobilansky advierte sobre un posible impacto económico

Durante su intervención, Kobylanski sostuvo que el caso no debería convertirse en una disputa partidaria y advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de la situación. “Esto puede tener un efecto dominó en la economía nuestra”, afirmó.

El senador reclamó además que el Senado encuentre una forma de abordar el problema que, según dijo, no afecte la economía nacional. “Esto del Banco Central es una tragedia que va a pasar. Deberíamos reunirnos de una manera y de un modo que no afecte a la economía general”, expresó.