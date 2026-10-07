Video: insólita “pelea” viral de dos mujeres por el intendente electo de PJC termina en denuncia policial

Según imágenes que circulan en las redes sociales, un particular episodio se registró durante las celebraciones por el triunfo del PLRA en las recientes elecciones municipales 2026 en Pedro Juan Caballero.

La curiosa escena tuvo como protagonistas al propio intendente reelecto, Ronald Acevedo (PLRA), y a dos funcionarias municipales identificadas como Yennifer Kristel Ojeda Román y Celina Ramona Villa Pérez, esta última conocida como “Cely Morel”.

En las imágenes se observa al intendente Ronald Acevedo bailando con “Cely”. En un momento dado, se acerca Kristel para tomar su turno en el baile de celebración con el jefe comunal.

Antes de retirarse, de forma insólita, “Cely” le estira con fuerza el cabello a Kristel. El hecho quedó registrado en una filmación que recorrió rápidamente las redes sociales.

El caso fue denunciado en una comisaría

La Policía Nacional informó que el caso fue denunciado en la Comisaría 2da. de Pedro Juan Caballero. En su relato, la denunciante Yennifer Kristel Ojeda Román manifestó y detalló lo ocurrido.

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Indicó que no es la primera vez que es agredida por la denunciada Celina Ramona Villa Pérez, por lo que pidió “la intervención de las autoridades pertinentes”.

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Acevedo dijo que no hablará sobre el video viral

Al ser consultado, Ronald Acevedo dijo que no hará declaraciones con respecto al video viral.

Por otro lado, la denunciada, Cely, se limitó a responder con un sticker jocoso de WhatsApp.