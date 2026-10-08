Caso BCP: senador pide prudencia ante filtraciones y ratifica confianza total en Carvallo

El senador colorado Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, salió al paso de las recientes polémicas en torno a las filtraciones de informes sensibles vinculados al sistema financiero y al Banco Central del Paraguay (BCP).

El legislador llamó a la prudencia, exigió responsabilidad a los medios de comunicación y ratificó su respaldo a la cúpula de la banca matriz.

Al ser consultado sobre las publicaciones de la prensa respecto a advertencias previas y supuestas irregularidades, Chase evitó emitir juicios anticipados.

“No pudimos leer todavía el informe. Cuando leamos mañana el informe, yo creo que el único objetivo del pedido de informe es tener en cuenta el funcionamiento y el control que está haciendo el Banco Central”, expresó, descartando que por el momento se ameriten cambios en la Superintendencia de Bancos o en la presidencia de la institución.

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Ante los cuestionamientos sobre la credibilidad del titular del BCP, Carlos Carvallo, y los rumores sobre un trasfondo de disputas corporativas, el senador fue categórico al calificar a la entidad: “El Banco Central del Paraguay es cien por ciento creíble. Es la institución más sólida y más creíble”.

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Seguido añadió que mientras mantenga la confianza del Poder Ejecutivo, también cuenta con el respaldo del bloque oficialista. Asimismo, negó rotundamente la existencia de una “guerra de bancos” impulsada desde el Parlamento.

Advertencia sobre filtraciones

El manejo de los documentos sensibles y su constante filtración a la opinión pública fue otro de los ejes abordados por Chase. El parlamentario advirtió que la responsabilidad sobre el resguardo de los datos recae tanto en los legisladores como en los medios que difunden el contenido.

“Cuando repartamos el informe, cada senador va a ser responsable de que se filtre o no. Y después también le pedimos a los medios que tengan la responsabilidad si por ahí hay un legislador que comete un delito [...] que no sea cómplice del delito el medio”, enfatizó.

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Las declaraciones del líder de Honor Colorado se dan en la antesala de la sesión de la comisión directiva del Senado, fijada finalmente para este viernes a las 09:00, luego de intensos reclamos y negociaciones entre los parlamentarios que lograron acortar los plazos iniciales previstos para la próxima semana.