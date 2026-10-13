Proponen rescatar la historia de edificios y monumentos de Carapeguá

La concejal de Carapeguá, Margarita Miró (PLRA), presentó ante la Junta Municipal una propuesta para declarar patrimonio histórico y cultural varios edificios y monumentos del distrito, además de identificar antiguas viviendas mediante placas con referencias históricas.

El planteamiento incluye el antiguo edificio municipal, los monumentos de los generales Francisco Solano López y Eduvigis Díaz, así como la identificación de viviendas antiguas del casco urbano que poseen valor histórico. El tema fue derivado a la Comisión de Legislación y Educación de la Junta Municipal para su estudio.

Edificio municipal con más de un siglo

La propuesta plantea declarar patrimonio histórico y cultural el edificio municipal, que data de 1900, y denominarlo Manuel Mosquiera. El inmueble, cuya parte antigua consta de dos plantas, posee un importante valor histórico para la comunidad.

Por su antigüedad y por ser uno de los íconos representativos de la ciudad, se considera necesario resguardar el edificio y reconocer su importancia para los carapegüeños.

Lea más: SNC declara patrimonio cultural inmaterial nacional las artesanías textiles de Carapeguá

Propuesta incluye la declaración de valor histórico de monumentos

La edil Miró también propone declarar patrimonio histórico del distrito el monumento al general Francisco Solano López, ubicado en el acceso a la ciudad, sobre la ruta PY01. La obra constituye una referencia para los pobladores y un símbolo de entrada a este municipio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Otro de los monumentos que se busca proteger es el del general Eduvigis Díaz, situado en la plaza que lleva su nombre, frente a la Catedral Inmaculada Concepción de María.

En este caso, se plantea solicitar a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) que la obra sea incorporada al catálogo de monumentos históricos del Paraguay, teniendo en cuenta sus características y antigüedad. El monumento cuenta con un pedestal de más de 12 metros de altura.

Según los antecedentes citados en el pedido, la piedra fundamental fue colocada el 16 de febrero de 1911, en homenaje al general Díaz.

Lea más: Rescatan técnicas de diseños de jerga y bordado en encaje ju

Placas para identificar viviendas antiguas de Carapeguá

La propuesta contempla, además, identificar las viviendas históricas del casco urbano por las funciones que cumplieron y por las personas que las habitaron, entre ellas figuras ilustres y héroes de la Guerra del Chaco.

Para ello, se plantea colocar placas con breves referencias históricas en los inmuebles seleccionados, a fin de facilitar el conocimiento de la historia local entre los jóvenes y ofrecer a los visitantes un recorrido por los sitios de interés patrimonial.