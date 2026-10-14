“Logramos menos municipios pero ganamos los más importantes”, dice Buzarquis

“Este tipo de análisis requiere hacerlos con prudencia y con mucha responsabilidad. Yo me quedo con una conclusión final; si vamos a hablar en términos cuantitativos, probablemente logramos menos cantidad de municipios, pero en términos cualitativos a nivel nacional se ganaron municipios muy importantes en toda la República”, aseguró el referente liberal.

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En ese sentido, alabó las alianzas que se hicieron, principalmente en Asunción en donde acompañaron a Soledad Núñez y en capitales departamentales como Villarrica, San Pedro, Caaguazú, Paraguarí. Así como mantener los feudos en sitios como Pedro Juan Caballero o Caacupé.

La narrativa derrotista

Así también, Buzarquis dijo que existe autocrítica interna y puntos a mejorar de cara a las presidenciales del 2028. “Hubo mucha autocrítica, mucho de análisis, pero nosotros no queremos entrar en la narrativa que algunos líderes del Partido Colorado pretenden instalar para con nuestro partido. Escuché, por ejemplo que el senador Velázquez estaba muy preocupado unos días atrás de por el futuro del Partido Liberal”, expresó.

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Defendió la autonomía del partido e insistió en que ningún sector externo les va a marcar la hoja de ruta de cara a las siguientes elecciones. “Se quiere instalar en la cabeza de los líderes del Partido Liberal que estamos amenazados, que vamos a desaparecer. Nosotros sabemos que es lo que se viene políticamente. Lo que en realidad quieren lograr es un quiebre en la oposición”, destacó.

Aseguró que la única consecuencia de ese relato será el enojo de la dirigencia y la unidad de la oposición. “Lo que quieren evitar es que que nos unamos todos los partidos de la oposición y nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros vamos a apelar al diálogo. Nosotros vamos a a comenzar una serie de reuniones con todos los presidentes de los partidos políticos fraternos de la oposición”, adelantó.

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El dialogo como canal

Antonio Buzarquis remarcó que el dialogo es el único método para garantizar la unidad y la tranquilidad dentro de una coalición opositora. “Vamos a escucharnos, vamos a dialogar, vamos a escuchar las propuestas y los planteamientos con mucho respeto, pero sin ninguna imposición de nadie y mucho menos de gente de un sector del Partido Colorado que hoy deben estar más preocupados por lo que está ocurriendo al interior de su partido”, señaló.

Para él, las alianzas fortifican al principal partido de oposición del país, contrario a lo que denuncia que quieren instalar desde el oficialismo. “Lo que le debilita al Partido Liberal son las derrotas y persistir en el error en donde perdés tres elecciones nacionales consecutivas y querer volver nuevamente a esa fórmula es una torpeza política”, graficó.

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Añadió que aprendieron de los errores del pasado y que el objetivo está claro de cara al 2028. “Nosotros sabemos lo que queremos y queremos ser gobierno. Vamos a ser gobierno, si Dios permite. Estamos trabajando para eso”, recalcó.

¿Cómo se debe conformar la chapa?

Finalmente, Buzarquis se refirió a la integración de la chapa opositora en las presidenciales. “Un no liberal puede que encabezar la chapa, como la fórmula que se usó con Lugo. Lo que no tiene que haber es mezquindad, bajo ningún sentido. Mucho menos la torpeza política de querer imponer un candidato. Acá hay que buscar el mecanismo que permita unir a toda la oposición y que pueda ganar, independientemente del partido político”, concluyó.