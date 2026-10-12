Ever Villalba cuestiona a Miguel Prieto por decir que un liberal no puede atraer votos colorados

El exintendente de Ciudad del Este y aspirante presidencial para el 2028, Miguel Prieto, alborotó el escenario político de la oposición tras sus recientes declaraciones. “Un liberal tiene que estar dentro de la chapa. Yo pienso que al PLRA le corresponde la vicepresidencia, porque un liberal no puede atraer votos colorados”, afirmó durante una entrevista concedida a Telefuturo.

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Las declaraciones de Prieto surgen poco después de que el senador Salyn Buzarquis y su hermano, el diputado y vicepresidente del PLRA Antonio Buzarquis, dieran su apoyo al proyecto presidencial liderado por el político esteño.

¿Qué dijo Miguel Prieto sobre los votos colorados y el PLRA?

Uno de los referentes liberales en salir al paso de las expresiones de Prieto fue el senador Éver Villalba (PLRA), quien cuestionó la falta de sustento técnico de dicha afirmación.

“Yo provengo de la academia y me baso en una base científica, en números, en estudios. Me gustaría conocer el estudio científico que tiene Miguel Prieto para emitir esos comentarios”, dijo Villalba.

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Asimismo, sostuvo que el PLRA conquistó 61 intendencias y casi 800 concejalías en los últimos comicios, por lo que calificó de falacia la noción de que los liberales no reciben el respaldo de los afiliados republicanos.

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¿Por qué el liberalismo sostiene que la tercera fuerza divide el voto opositor?

“Esa falacia la escuchamos desde 1993, nos dicen que a un liberal no le votan colorado y no es cierto. ¿Sabe cuándo pierde un liberal? Cuando una tercera propuesta le divide”, sentenció el legislador.

Villalba recordó que esto sucedió en 1993 con Guillermo Caballero Vargas, quien “dividió votos” en los comicios donde Domingo Laíno perdió contra Juan Carlos Wasmosy; dijo que pasó lo mismo en 2013 con Mario Ferreiro, cuando Efraín Alegre cayó ante Horacio Cartes; y en 2003 con Pedro Fadul, cuando Julio César “Yoyito” Franco fue superado por Nicanor Duarte Frutos.

Sin embargo, el senador omitió convenientemente que en 2018 Efraín Alegre contó con una oposición totalmente unida y aun así volvió a perder frente a Mario Abdo Benítez.

En contrapartida, señaló que cuando la oposición actuó unida, figuras liberales como “Yoyito” Franco llegaron a la Vicepresidencia de la República en las elecciones del 2000, así como Carlos Pereira alcanzó la Gobernación de Itapúa o Magín Benítez la Intendencia de Villarrica, todos con el apoyo de votos colorados. “O sea, ese tema de que un colorado no le vota a un liberal es una falacia”, enfatizó.

¿Cómo planea el PLRA definir su candidatura para las elecciones 2028?

Por ello, Villalba anunció que presentará una propuesta formal para que el PLRA defina primeramente a su candidato a presidente y que este se someta a una interna a padrón abierto con presidenciables opositores, para que el mejor posicionado encabece la chapa y el segundo mejor posicionado ocupe el cupo a la vicepresidencia.

No obstante, sentenció que lo primero y más importante es tener un proyecto país. “Lo primero que hay que hacer es tener un proyecto país. Porque el problema de políticos no es problema de la gente. Tener un proyecto país y la oposición tiene que dar respuesta a los problemas de salud”, concluyó.