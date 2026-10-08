Dionisio Amarilla culpa a referentes liberales por derrotas municipales y reclama que “no tiraron una moneda”

El senador Dionisio Amarilla, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y aliado al cartismo, responsabilizó a referentes de su propia nucleación política por los resultados adversos en varios distritos durante las elecciones municipales del domingo 4 de octubre. Cuestionó que algunos dirigentes participaran de concentraciones y discursos, pero no aportaran recursos para sostener las candidaturas liberales.

Durante su intervención en el Senado, Amarilla sostuvo que la falta de respaldo económico y territorial incidió en el desempeño electoral del PLRA y en la conformación de las juntas municipales. También lanzó críticas contra Miguel Prieto y otros dirigentes que, según dijo, se concentraron en las elecciones generales de 2028 y descuidaron las municipales de este año.

“Penosamente, mucha gente se agrupaba a la hora de las concentraciones y tomaba el micrófono de manera grandilocuente, pero upéi nderehechái ni peteĩ moneda angelito ári guarã, oipytyvõvo la icandidatokuérape”, expresó.

El legislador insistió en que fueron pocos los referentes que se comprometieron efectivamente con las campañas y cuestionó a quienes, a su criterio, no estuvieron dispuestos a sacrificar parte de sus privilegios para respaldar a los dirigentes de base.

Amarilla: “Fui a poner la cara frente a dos presidentes de bancos”

El senador afirmó que la dirigencia del PLRA debe reconocer que la falta de asistencia a los candidatos tuvo consecuencias en los resultados electorales.

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Como ejemplo de su participación en las campañas, aseguró que intervino ante dos entidades bancarias -sin citarlas- para facilitar el desembolso de G. 18.000 millones a favor del partido, con el objetivo de distribuir esos recursos entre candidatos a intendentes y concejales.

“Yo me fui a poner la cara frente a dos presidentes de banco y la ayudamos”, afirmó, al defender su aporte a la organización política.

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Amarilla cuestionó, además, el personalismo y el sectarismo dentro del liberalismo. Mencionó a referentes como Kattya González (independiente), a Celeste Amarilla y Ricardo Estigarribia, y aseguró que no le permitieron compartir escenarios políticos, aunque sostuvo que esa situación no le impidió colaborar con candidatos.

El legislador también destacó resultados favorables en determinados distritos, entre ellos Itapé y Mbaracayú, donde reivindicó el trabajo de los equipos que respaldó, pero evitó mencionar la victoria de Soledad Núñez en Asunción.

Dionisio Amarilla apunta contra Prieto

Amarilla también cuestionó el protagonismo político de Miguel Prieto y sostuvo que su aparición terminó desplazando la atención de los liberales de los desafíos electorales inmediatos. “No podemos nosotros dejar que aparezca un Prieto que nos marque una hoja de ruta que nos hizo olvidar que no existe 2028 sin 2026 presente”, manifestó.

El senador consideró que algunos referentes liberales se sumaron inicialmente a esa estrategia y que, cuando intentaron cambiar de rumbo, ya era demasiado tarde.

En ese contexto, apuntó contra el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia y responsabilizó a la falta de coordinación política por derrotas en municipios como Villeta y J. Augusto Saldívar. También mencionó resultados adversos en Encarnación, Cambyretá, Coronel Bogado y San Pedro del Paraná, que atribuyó, entre otros factores, al personalismo y a las disputas internas.

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Al cerrar su intervención, reconoció el trabajo de mesarios, apoderados, candidatos y dirigentes que participaron de las elecciones, pero volvió a reprochar a quienes, según afirmó, estuvieron presentes en los escenarios políticos sin comprometer recursos para sostener las campañas.

“Mi voz de reclamo a los mismos de siempre, presentes en los escenarios, pero que no están dispuestos siquiera a hipotecar una partecita de sus privilegios en favor de ese sacrificado dirigente liberal”, concluyó.