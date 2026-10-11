Asunción: Wagner tuvo menos votos que en la interna, pero fue el edil liberal más votado

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), presidido por Alcides Riveros, descendió del segundo puesto y fue la tercera lista de concejales más votada en Asunción en las elecciones municipales del 4 de octubre último.

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Encabezó dicha lista el cuestionado concejal Augusto Wagner, quien lleva en la Junta Municipal 25 años y quien en 2031 acabará con 30 años en el colegiado.

¿Cuántos votos perdió Augusto Wagner respecto a las internas del PLRA?

Wagner venía siendo muy criticado a lo largo de la repudiada gestión de Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC) por haber apoyado la aprobación de sus balances anteriores al del 2025. El liberal tuvo 8.137 votos preferentes en las internas del PLRA de junio último, comicios en los que solo votaron los afiliados liberales y su aparato electoral dependiente de los comités y cupos salariales en la Junta y la Municipalidad de Asunción.

En cambio, en las elecciones municipales del 4 de octubre, reunió un total de 7.541 votos, es decir tuvo 596 votos menos, lo que quiere decir que perdió electorado interno y no fue seleccionado por el voto independiente.

Aunque Wagner encabezaba la lista de uno de sus principales aliados en Asunción, la intendenta electa Soledad Núñez no hizo campaña con él y casi no aparecen en ninguna fotografía juntos en videos promocionales o institucionales del PLRA. Sin embargo, comités leales a su liderazgo publicaban constantes reuniones y actividades.

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¿Qué peso tuvo el respaldo a “Nenecho” Rodríguez y los cupos en la Municipalidad?

Entre los cupos más importantes que Wagner tuvo durante la gestión de Nenecho está la Dirección del Mercado N° 4, y fue ocupado por su operador Christian Bareiro, destituido del cargo por presión de los locatarios. Bareiro quedó tercero en la lista de concejales del PLRA en la interna, pero en las municipales de octubre fue desplazado a cuarto lugar sin poder ingresar al colegiado.

Sin embargo, voceros oficiales del PLRA destacaron que Wagner fue el concejal liberal más votado del Paraguay gracias a la proporción de ciudadanos en Asunción.

¿Quiénes son los demás concejales liberales reelectos en Asunción?

La segunda edil más votada del país también es la segunda en Asunción, Fiorella Forestieri, quien también fue reelecta con 6.996 votos preferenciales. Ella había quedado cuarta en la interna con 2.227 votos liberales, pero triplicó la cifra entre el electorado liberal e independiente.

El tercer edil liberal reelecto en Asunción es Ramón Ortiz, quien también lleva 25 años en la Junta y también colaboró con Nenecho. Tuvo 3.300 votos en la interna del PLRA y 4.500 votos en las municipales.

Concejales del PLRA más votados a nivel país