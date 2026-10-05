Política
05 de octubre de 2026 a la - 13:53

Prieto a Alliana: “Andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”

Miguel Prieto y Pedro Alliana.
Miguel Prieto y Pedro Alliana.

De esta manera, el exintendente y actual concejal electo de Ciudad del Este, Miguel Prieto, respondió a las consultas sobre la postulación de Pedro Alliana como el precandidato presidenciable colorado para el 2028. El referente de Yo Creo marcó un récord histórico al obtener más de 26.000 votos para la Junta Municipal esteña.

Por ABC Color
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Miguel Prieto volvió a disparar contra Pedro Alliana. Esta vez, al salir de la sala de juicios del Poder Judicial, en donde afronta junto a otros diez acusados un proceso por supuesta lesión de confianza, el exjefe comunal cuestionó duramente la aceptación y popularidad de Alliana dentro del Partido Colorado de cara a las internas presidenciales.

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Tal como lo sostuvo en el cierre de campaña de Soledad Núñez la semana pasada, Prieto insistió en que Alliana registra apenas un 8% de intención de voto, según los datos que maneja. “Yo como concejal en CDE tuve más votos de los que él va a tener a nivel país”, aseveró.

Miguel Prieto en traje negro y camisa blanca habla en el escenario, mientras la audiencia lo escucha con atención.
Miguel Prieto se dirige al público en el cierre de campaña de Soledad Núñez como candidata a intendente de Asunción.

“Si medís alrededor del 8% a nivel país, ¿para qué te vas a candidatar a presidente de la República? Mejor andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”, disparó Prieto.

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Histórica elección

Mientras afronta el juicio oral por el denominado caso “Tía Chela”, Prieto se postuló nuevamente como candidato a la Junta Municipal de Ciudad del Este. Con 26.330 votos computados, se convirtió en el concejal más votado en la historia electiva del Paraguay.

Hombre de pie con camisa blanca y gafas, sonriente, levanta mano derecha en un ambiente participativo con brazos de otros presentes.
Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) tras votar en las últimas elecciones municipales.

Asimismo, Yo Creo logró un contundente triunfo en las elecciones esteñas: Daniel Pereira Mujica obtuvo 95.888 votos (el 72,83% del total), asegurando así otro periodo al frente de la comuna. Además, esta agrupación política se garantizó la mayoría de las bancadas en el legislativo municipal.