Prieto a Alliana: “Andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”

Prieto a Alliana: “Andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”

De esta manera, el exintendente y actual concejal electo de Ciudad del Este, Miguel Prieto, respondió a las consultas sobre la postulación de Pedro Alliana como el precandidato presidenciable colorado para el 2028. El referente de Yo Creo marcó un récord histórico al obtener más de 26.000 votos para la Junta Municipal esteña.