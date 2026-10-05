Prieto a Alliana: “Andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”

Miguel Prieto volvió a disparar contra Pedro Alliana. Esta vez, al salir de la sala de juicios del Poder Judicial, en donde afronta junto a otros diez acusados un proceso por supuesta lesión de confianza, el exjefe comunal cuestionó duramente la aceptación y popularidad de Alliana dentro del Partido Colorado de cara a las internas presidenciales.
Lea más: Prieto afirma que HC cambiará a Alliana tras elecciones municipales
Tal como lo sostuvo en el cierre de campaña de Soledad Núñez la semana pasada, Prieto insistió en que Alliana registra apenas un 8% de intención de voto, según los datos que maneja. “Yo como concejal en CDE tuve más votos de los que él va a tener a nivel país”, aseveró.
“Si medís alrededor del 8% a nivel país, ¿para qué te vas a candidatar a presidente de la República? Mejor andate a tu casa y disfrutá de los millones que hiciste robando al Estado”, disparó Prieto.
Lea más: Miguel Prieto asegura que colorados votarán por él en 2028 aunque hoy elijan intendentes de la ANR
Histórica elección
Mientras afronta el juicio oral por el denominado caso “Tía Chela”, Prieto se postuló nuevamente como candidato a la Junta Municipal de Ciudad del Este. Con 26.330 votos computados, se convirtió en el concejal más votado en la historia electiva del Paraguay.
Asimismo, Yo Creo logró un contundente triunfo en las elecciones esteñas: Daniel Pereira Mujica obtuvo 95.888 votos (el 72,83% del total), asegurando así otro periodo al frente de la comuna. Además, esta agrupación política se garantizó la mayoría de las bancadas en el legislativo municipal.