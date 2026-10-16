Crisis en HC: “El libro de pases está movido”, dice Gustavo Leite

El movimiento oficialista Honor Colorado atraviesa una crisis tras una ruptura que ya sería definitiva con el vicepresidente Pedro Alliana, mientras que algunos legisladores incluso ya hablan del “Peñismo”, en referencia al presidente Santiago Peña.

Al respecto, el senador cartista Gustavo Leite confirmó que él permanecerá del lado de su líder, Horacio Cartes, y sostuvo que no opinará sobre las decisiones que puedan tomar sus correligionarios.

“Y vamos a esperar los acontecimientos, ¿no están viendo que está muy interesante? El libro de pases está movido. No voy a opinar de mis colegas; ellos ya son todos grandes, adultos. Ellos tomarán sus decisiones y nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer", apuntó.

También subrayó que Cartes “es un hombre que sabe escuchar” y dijo que no hay que subestimarlo. “No lo hagan de menos. No lo den por muerto a Cartes en la política”, aseguró, mientras citaba al autor estadounidense Mark Twain, sobre una carta que escribió a un periódico referente a su supuesta muerte.

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“Va a estar bueno el fin de semana”

Ante consultas sobre qué se espera dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Leite instó a esperar que pase el fin de semana porque “va a estar bueno” y mencionó que recién el miércoles se podría conversar con mayor claridad, ya que “van a pasar tantas cosas”.

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“Pero ese es nuestro partido, nuestro partido siempre fue así. No tenemos que enojarnos, no tenemos que sorprendernos, no tenemos que hablar mal del otro; nos vamos a necesitar todos. Hay que entender también que hay colegas que a lo mejor se quieren ir, y bueno”, agregó.

Sobre la figura de Santiago Peña, el legislador reiteró que en distintas ocasiones fue crítico a su Gobierno, ya que este “ha perdido prestigio con la ciudadanía”, una situación que debe ser “enmendada”. Pese a esto, declaró “dejen de joder con ese tema” en referencia a un posible juicio político, ya que “hasta ahora no ha ocurrido nada grave que amerite siquiera pensar en eso”.

Finalmente, sobre si le causó una sorpresa la reunión entre Cartes y el expresidente Mario Abdo Benítez, Leite contestó directamente: “no, ¿por qué?”, comentando nuevamente un aspecto histórico cuando Mao Zedong y Chiang-Kai Shek unieron fuerzas en plena guerra civil en 1937 para hacer frente a una invasión japonesa.

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