Norma Zárate: “Los 15 gobernadores seguimos con Alliana y ya no somos parte de Honor Colorado”

Tras el quiebre en las filas del Movimiento Honor Colorado, la gobernadora del departamento de Paraguarí, Norma Zárate habló sobre el “respaldo unánime” de los quince gobernadores del país con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, para las próximas elecciones. Según la gobernadora, este compromiso fue ratificado en conferencia de prensa días atrás y se da por el firme trabajo mancomunado que han mantenido con él durante los últimos meses.

“Los 15 gobernadores colorados seguimos en la misma línea. Lo que ocurrió fue una sorpresa para todos, está de más decir eso. Y vamos a continuar apoyando al vicepresidente de la República, futuro presidente de la República”, aseveró.

En ese contexto, manifestó que la elección de acompañar a Alliana responde a una gestión cercana con las necesidades de la ciudadanía en todo el territorio nacional.

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“Hemos traído inquietudes a él, él nos ha recibido, él ha buscado solucionar muchos problemas del interior del país, ha trabajado muy de cerca en el interior del país, porque es importante siempre tener un presidente, un vicepresidente que conozca la realidad del Paraguay”, mencionó.

“Ya no somos parte del Movimiento Honor Colorado”

Asimismo, la gobernadora ratificó el respaldo pleno al vicepresidente Pedro Alliana tras su salida de la chapa presidencial de Honor Colorado. La gobernadora fue contundente: el apartamiento de Alliana marca también el fin de su ciclo en el oficialismo. “Al no ser él el candidato a la Presidencia, se entiende que ya no somos parte de Honor Colorado”, sentenció, confirmando que ya preparan un nuevo espacio político tras el abroquelamiento de diversos sectores alrededor de la figura del vicepresidente.

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La ruptura sacude de lleno el escenario en Paraguarí, histórico terreno político de Juan Carlos Baruja, actual ministro de Urbanismo y exgobernador de la zona. Este nuevo escenario pone en juego las lealtades y abre una disputa abierta por el control territorial en el departamento, donde ambos liderazgos medirán fuerzas de cara a los próximos comicios.

Zárate no esquivó la tensión y habló de un panorama dividido pero con un equipo firme. “El liderazgo está muy dividido entre el ministro Baruja y mi equipo político. Hay que ver qué postura toman los dirigentes, pero la mayoría podría quedarse con el vicepresidente Alliana”, sentenció.

Respaldo político más allá de las gobernaciones, asegura Zárate

En otro punto, la gobernadora confirmó que el respaldo político no se limita a los gobernadores, sino que cuenta con el acompañamiento de legisladores, concejales e intendentes municipales. La estructura partidaria demuestra una cohesión importante construida a lo largo de los años de gestión.

“Este apoyo unánime yo creo que no es producto de una casualidad, es producto de un trabajo en conjunto, de un trabajo mancomunado que se ha hecho a lo largo de este tiempo y no solamente tiene el apoyo de los gobernadores, tiene el apoyo de los diputados en su mayoría, por lo que tuve sintiendo porque hemos conversado con ellos, también presidentes de seccionales, concejales, intendentes, entonces se nota un trabajo ya hecho, un camino ya allanado para para poder pugnar en las próximas elecciones”, dijo.

Para la gobernadora, esta sólida articulación entre las distintas autoridades y las bases partidarias deja el terreno preparado de cara a los próximos comicios electorales, reflejando la unidad interna en medio de la ruptura con el movimiento Honor Colorado.

“Quisieron tomar protagonismo, pero la jugada les salió mal”

La gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, apuntó a la ruptura interna en el movimiento HC señalando ciertas maniobras de sectores internos que intentaron ganar espacio a costa de la estabilidad partidaria. Según la jefa departamental, la jugada fracasó por falta de apoyo popular: “Quisieron tomar protagonismo. Como no tenían el calor del pueblo, buscaron posicionarse de otra forma, pero la jugada les salió mal”, sentenció.

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A su criterio, el vicepresidente cuenta con esa conexión con la gente: “El vicepresidente tiene el apoyo de la gente, tiene el apoyo de él, hoy es el mejor posicionado de esto entre todos los colorados. Creo que hizo su camino, los 15 gobernadores colorados estamos unidos diciendo ‘te apoyamos, vicepresidente’”, aseveró Zárate.

Finalmente, aludiendo nuevamente al trabajo mancomunado con Alliana en los últimos meses destacó: “A los políticos lo que nos importa es una sola cosa: respuestas para nuestra gente, gestiones y obras. Cuando hay respuestas, nosotros ya estamos contentos”, concluyó.