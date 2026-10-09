“Ueno se vendió a sí misma con su mismo dinero”, denuncia Rafael Filizzola

El senador Rafael Filizzola expuso graves cuestionamientos sobre las operaciones financieras de Ueno y el manejo institucional del Banco Central del Paraguay (BCP), señalando un presunto esquema irregular de triangulación para encubrir excesos de límites en créditos otorgados a empresas vinculadas.

Durante sus declaraciones, el legislador lamentó la falta de claridad informativa sobre el peso real que tienen estos préstamos dentro de la entidad y advirtió que los beneficiarios carecían de solvencia para calificar a dichos montos.

“O sea, una persona que gana un millón de guaraníes no puede obtener un préstamo de 200 millones de guaraníes porque no va a poder pagar”, ejemplificó.

Filizzola profundizó en las maniobras detectadas para sortear los controles regulatorios, explicando que, ante los excesos de límites observados, se intentó vender la cartera de créditos a otra firma del mismo grupo corporativo sin recursos propios.

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“Ueno se vendió a sí misma con su mismo dinero y lo que hicieron sencillamente es intentar engañar a la Superintendencia de Bancos”, sentenció, detallando que se utilizaron préstamos cruzados a través de otras empresas vinculadas para fondear a la firma compradora, Binasas.

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Asimismo, el senador cuestionó con dureza el evidente conflicto de intereses en la cúpula del BCP, recordando los vínculos del presidente de la República y de la familia presidencial con la entidad, sumado al pasado del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, como expresidente de la financiera Ueno.

Denunció, además, que la administración actual removió a los funcionarios técnicos que cumplían con su labor de auditoría y apartó al personal que cuestionó las operaciones: “Le sacaron del cargo porque estaba molestando. Esa es la realidad, porque quería hacer un trabajo”, afirmó, haciendo mención indirecta al desplazamiento de los equipos de control.

Finalmente, Filizzola advirtió que la crisis institucional no se limita a beneficiar a Ueno, sino que también afecta la competitividad y estabilidad del sistema financiero, exigiendo cambios inmediatos en el directorio del BCP para devolver la confianza pública y salvaguardar la independencia de la banca matriz.