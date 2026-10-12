Caso Ueno: plantean instar a Peña a destituir a Carlos Carvallo del BCP

El diputado opositor Raúl Benítez presentó y espera que se trate mañana en sesión ordinaria, convocada para las 9:00, el proyecto de resolución “que insta al Poder Ejecutivo a promover la destitución por mal desempeño del presidente del Banco Central del Paraguay (Carlos Carvallo), conforme al artículo 17, inciso c) de la Ley N° 489/1995 “.

“Creemos que ante esta crisis se ha quedado expuesto lo evidente, o sea, tenemos un Carlos Carvallo que desde un comienzo tuvo un conflicto de intereses a la hora de ejercer como alto directivo del Banco Central del Paraguay porque era presidente de Ueno Bank (cuando esta era financiera) y tenemos otros indicios de que acá se ha tratado el caso Ueno de manera preferencial”, comentó Benítez.

El diputado apuntó directamente contra Carvallo, quien hasta el 14 de agosto de 2023, un día antes de asumir como presidente del BCP, fue presidente de la entonces Financiera Ueno y señaló que en este caso existen indicios de que favoreció a sus exempleadores, el grupo Vázquez.

Examen de responsabilidades

A fin de determinar estas causales de mal desempeño en sus funciones, el diputado plantea exigir al Ejecutivo realizar un examen de responsabilidades respecto a los siguientes puntos:

La detección de excesos en los límites regulatorios de crédito a personas vinculadas a ueno bank y las circunstancias en que se produjeron.

La aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a los límites prudenciales , las operaciones con personas vinculadas y los mecanismos de regularización.

El contenido, la recepción y el tratamiento institucional del memorando de fecha 10 de julio de 2026, atribuido al entonces gerente de Supervisión Fernando Rivarola , así como las decisiones adoptadas a partir de las observaciones y recomendaciones allí consignadas.

Los fundamentos técnicos y jurídicos de las decisiones relacionadas con la corrección de los excesos , la cesión de cartera de créditos y la eventual aplicación de medidas adicionales de supervisión.

La identificación de las autoridades que intervinieron en cada etapa, el alcance de sus competencias y las decisiones u omisiones que pudieran resultar relevantes para determinar responsabilidades individuales o colegiadas.

Según Benítez, el BCP ninguneó la alerta y tomó represalias contra el autor

Respecto al memorando del 10 de julio de 2026, mejor conocido como el “Informe Rivarola”, el legislador remarca que según la respuesta dada al Senado, el BCP a cargo de Carvallo no solo ninguneó dicha alerta, sino que también tomó represalias contra el autor.

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“Se le ha mudado a un funcionario (Rivarola) que ha elevado un informe o que quiso elevar un informe que tal vez podía incomodar a Carvallo y tenemos indicios de que hubo un autofinanciamiento prácticamente o un traspaso de fondos solapado entre empresas del mismo grupo Ueno. Entonces, hay demasiadas señales” de irregularidades, agregó Benítez.

El diputado opositor mencionó que en “un país medianamente serio estaríamos hablando del juicio político del presidente de la República (Santiago Peña) por poner en riesgo todo el sistema financiero, para que él pueda timbear como lo está haciendo hoy”, pero, consciente de que no habría votos, plantea al menos esta declaración contra Carvallo.

Carvallo no es uno de los funcionarios pasibles de destitución por vía de juicio político, y es por eso que Benítez plantea activar el protocolo correspondiente en su caso, para que Peña inicie ante la Cámara de Senadores el procedimiento de cesantía por mal desempeño previsto en el artículo 17, inciso c) de la Ley N° 489/1995, respecto del Presidente del Banco Central del Paraguay.

Es decir, que Peña plantee la remoción y el Senado le dé su acuerdo constitucional. Al ser un proyecto de declaración, en caso de aprobarse, este no tendrá poder imperativo para el Ejecutivo, sino que será simplemente un mensaje político para Peña y un retiro de confianza a Carvallo.