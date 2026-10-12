¿Qué pasa en Honor Colorado? “Beto” Ovelar advierte sobre “conspiración” y pérdida de “disciplina”

La crisis interna en Honor Colorado quedó expuesta tras el anuncio de Horacio Cartes sobre la precandidatura de Juan Carlos Baruja a la Vicepresidencia para 2028, como acompañante del aspirante a presidente Pedro Alliana.

El senador cartista Silvio “Beto” Ovelar afirmó que Honor Colorado atraviesa una “implosión” y agregó que “nosotros mismos estamos conspirando entre nosotros”, al referirse a la situación interna del movimiento oficialista de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El legislador también cuestionó la exposición mediática de los parlamentarios cartistas y señaló la necesidad de recomponer las relaciones entre los principales referentes de Honor Colorado.

En ese contexto, manifestó que está abogando por un “reencuentro sincero” entre los dirigentes del movimiento, en medio de las diferencias que salieron a la luz tras el anuncio de Cartes sobre la precandidatura de Baruja.

Lea más: Mimado para la chapa: Baruja va a la Junta de la ANR y tras la reunión de Alliana y Cartes

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Piden reunir al Comando de Honor Colorado

Ovelar señaló que el Comando de Honor Colorado lleva “un buen tiempo” sin reunirse y consideró que es necesario retomar esos encuentros para abordar la situación interna.

Según indicó, Cartes debería convocar a una reunión en la que participen el presidente Santiago Peña y, principalmente, el vicepresidente Pedro Alliana, precandidato presidencial de Honor Colorado con miras a las elecciones generales de 2028.

Pérdida de “disciplina interna”

El legislador sostuvo que Cartes y Peña mantienen conversaciones, aunque consideró que eso no se traduce necesariamente en un entendimiento percibido por los integrantes del movimiento.

En esa línea, Ovelar afirmó que el líder del movimiento y las personas que lo acompañan deben trabajar para restablecer la disciplina interna que, según su visión, caracterizaba al sector.

“Este es un mundo de percepciones y la percepción es que no hay un entendimiento, además que las acciones tampoco son articuladas. Estamos perdiendo la esencia de disciplina interna que teníamos en Honor Colorado”, declaró.

Lea más: “Cesarito” Sosa respalda potestad de Alliana de elegir a su dupla, pero insiste en “hablar con todos”

Ovelar apunta a la influencia del entorno de Cartes

Consultado sobre los motivos por los que Cartes no estaría restituyendo esa disciplina, el senador respondió que no puede determinar qué considera el líder de Honor Colorado.

Sin embargo, señaló que las personas que rodean a Cartes también tienen influencia en sus decisiones.