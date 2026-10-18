Expresidente Fernando Lugo aparece abrazado al intendente de Ciudad del Este, Dani Mujica, de cara al 2028

El expresidente de la República Fernando Lugo (2008-2012) se mantenía alejado del foco público desde agosto de 2022, tras sufrir un accidente cerebro-vascular, por lo que fue casi una sorpresa su reaparición este fin de semana junto al intendente electo de Ciudad del Este y segundo mayor referente del Partido Yo Creo, Daniel Pereira Mujica, quien asumirá la jefatura municipal este 3 de noviembre.

El encuentro lo dio a conocer el propio Pereira Mujica a través de su cuenta en redes sociales donde destacó el mensaje de unidad de cara al 2028, en la figura de Lugo, quien fue el único que logró una pequeña alternancia en la Presidencia en medio de una hegemonía colorada desde la caída de la dictadura del también colorado Alfredo Stroessner en 1989.

“Tuve el gran honor de recibir al expresidente de la República Fernando Lugo. Un gusto compartir con él, repasamos su trayectoria, los desafíos en Ciudad del Este y conversamos sobre el camino de la gran unidad de cara al 2028″, dijo Pereira Mujica en su posteo.

Pese a que la alternancia lograda por Lugo luego se vio frustrada por un juicio político con el cual fue destituido de la Presidencia, el exobispo fue el único que logró hasta ahora derrotar a la ANR en la pelea por la presidencia, algo que logró en ese momento en dupla con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y partidos de izquierda que luego se agruparon en lo que se llamó el Frente Guasu.

“El futuro de nuestro país se construye conversando y sumando”, enfatizó Pereira Mujica, haciendo referencia a que el mismo camino de unidad opositora hecha con Lugo es el que se debería de encarar para este 2028, obviamente evitando caer en las divisiones durante el gobierno que los llevaron a su salida prematura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dicha unidad ya se viene conversando en la oposición, con experiencias positivas como la victoria de Soledad Núñez para la intendencia de Asunción, y una tercera victoria aplastante de Yo Creo en Ciudad del Este, pero aún con el gran desafío de definir la candidatura presidencial opositora única para el 2028, pero que en el caso de ir a internas, deberá definirse a finales de 2027.

Respecto al encuentro, el exsenador y médico de cabecera de Fernando Lugo, Jorge Querey, mencionó que la visita fue de carácter personal y que el expresidente tenía una amistad previa con Pereira Mujica.

“Él estuvo por allá (Ciudad del Este). La verdad que no sé en qué tipo de actividades ya que él hizo eso motu proprio. O sea, vamos a decir, es una iniciativa totalmente particular de él”, comentó Querey.

De todos modos acotó “Mujica es un viejo conocido nuestro. No es que él comenzó ahora, hace rato que es un activista, ya lo conocíamos de esa labor”.

Finalmente sobre la salud del expresidente, refirió que Lugo “es un señor muy disciplinado” y que “todas las mañanas haciendo sus ejercicios, hace su recuperación en un centro de rehabilitación”.