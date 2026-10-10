Rubén Velázquez: “los colorados están asustados” y afirma que la unidad opositora es el camino para el 2028

El senador Rubén Velázquez, del partido Yo Creo, sostuvo que los resultados de las elecciones municipales en Asunción y Ciudad del Este demostraron que la unidad de la oposición puede imponerse en territorios históricamente vinculados al Partido Colorado. Afirmó que los colorados están “asustados” y advirtió que no lograrán dividir a los sectores opositores de cara a las elecciones generales de 2028.

Durante su intervención en el Senado, Velázquez felicitó a Soledad Núñez por su victoria en la capital y a Daniel Mujica, electo intendente de Ciudad del Este. Según el legislador, ambos resultados tienen un factor en común: la articulación entre distintas fuerzas políticas.

“Ese resultado también de esta gran victoria que se obtuvo en Asunción es resultado de la unidad que tuvo la oposición”, expresó el senador, al destacar el acompañamiento de legisladores y sectores opositores a la candidatura de Núñez.

Senador sostiene que la unidad opositora es el camino para 2028

El senador insistió en que los resultados electorales deben servir como punto de partida para construir una alianza más amplia, capaz de reunir a partidos con diferencias ideológicas y políticas.

“Tenemos que aprender a dejar de lado nuestras diferencias y a buscar los puntos en común para que podamos llegar unidos para el 2028 y considero que estamos en el camino correcto”, manifestó.

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Velázquez mencionó al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Cruzada Nacional, Yo Creo, Encuentro Nacional y Patria Querida como sectores con los que la oposición debería dialogar para buscar una candidatura y una estrategia común.

“Están asustados los colorados”, afirmó el legislador, quien también lanzó una advertencia a sus adversarios políticos: “A los amigos colorados, no nos van a dividir”.

El parlamentario aseguró que la oposición está aprendiendo a trabajar en conjunto y que el diálogo entre las distintas agrupaciones será clave para sostener esa articulación hasta 2028.

Ciudad del Este: los más de 97.000 votos de Yo Creo

El senador también resaltó el resultado obtenido por Yo Creo en Ciudad del Este, donde Daniel Mujica fue electo intendente. Destacó que la lista del movimiento recibió más de 97.000 votos, de acuerdo con las cifras mencionadas en su discurso.

Velázquez sostuvo que el resultado refleja el respaldo de la ciudadanía esteña a las propuestas del movimiento y destacó que la lista de candidatos a concejales incluyó representantes de otros sectores opositores, entre ellos el Partido Liberal y el Partido Encuentro Nacional.

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Según el legislador, esa composición permitió ampliar la representación política y contribuyó al resultado electoral. También señaló que la lista logró nueve concejales municipales y estuvo cerca de alcanzar diez. “Es fruto de la unidad el resultado que obtuvo en Ciudad del Este”, expresó.

El senador calificó a Mujica como un futuro intendente que tendrá la oportunidad de trabajar durante cinco años por la ciudad y destacó que Yo Creo contará con mayoría en la Junta Municipal, según afirmó durante su intervención.