Dani Mujica: ¿Cómo construyó su camino hasta convertirse en el más votado de Ciudad del Este?

El ganador de las elecciones municipales 2026 para intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica nació el 12 de julio de 1980 en la localidad de Guyraungua, zona rural del departamento de Caaguazú. Su niñez y adolescencia transcurrieron allí, antes de trasladarse a Ciudad del Este, en 1999.

En la capital de Alto Paraná se vio obligado a congeniar el trabajo con sus estudios universitarios. Ingresó a la carrera de Economía de la Universidad Nacional del Este (UNE) y obtuvo su título de economista en 2004, como mejor egresado de la promoción. Su formación posteriormente se amplió con estudios de posgrado y una especialización en Economía Ambiental realizada en Costa Rica.

Asimismo, durante varios años se desempeñó como docente universitario tanto en la Universidad Nacional del Este (UNE) como en universidades privadas.

Una carrera profesional antes de la política

Antes de convertirse en una figura electoral, Mujica trabajó en Itaipú Binacional, donde permaneció entre 2009 y 2013 y ocupó un cargo gerencial.

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Después de dejar la entidad binacional, regresó al sector privado y comenzó a trabajar como consultor en proyectos de inversión y estudios de factibilidad para empresas de diferentes rubros. Además, fue asesor de la fundación Apostar por la Vida.

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El vínculo con Miguel Prieto y Yo Creo

En 2019 asumió como director de Administración y Finanzas de la Municipalidad y posteriormente ocupó otras funciones dentro de la estructura municipal. Desde entonces, es considerado como uno de los principales asesores y hombres de confianza de Miguel Prieto.

Sin embargo, su incursión electoral con el movimiento Yo Creo no comenzó de la mejor manera. En las elecciones de 2023, se postuló a la Gobernación de Alto Paraná, pero fue derrotado por el candidato colorado cartista César “Landy” Torres.

Su primera llegada a la Intendencia

En las elecciones extraordinarias del 9 de noviembre de 2025, fue electo para completar el periodo municipal tras la destitución de Miguel Prieto. El cómputo definitivo le otorgó 73.597 votos, frente a los 30.358 obtenidos por Roberto González Vaesken. El Tribunal Electoral de Alto Paraná oficializó posteriormente su elección.

Su primera etapa como intendente, no obstante, fue breve. En junio de 2026 presentó su renuncia para concentrarse en la campaña de las elecciones municipales. La Junta Municipal eligió entonces a Pedro Acuña para completar el periodo.

Más votos que su lista de concejales, encabezada por Miguel Prieto

Con la mirada puesta en el periodo municipal 2026-2031, Mujica volvió a presentarse como candidato de Yo Creo. En esta ocasión terminó nuevamente con una aplastante victoria al obtener 95.888 votos, contra 31.337 del candidato colorado Rigoberto Chamorro.

Incluso, Mujica obtuvo una diferencia importante con relación a la lista de concejales de Yo Creo, que alcanzó 85.289 sufragios. Dentro de esa nómina, Miguel Prieto, líder de la nucleación política, fue el candidato más votado, con 26.330 votos.

¿Por qué utiliza el apellido materno?

Aunque su nombre completo es Daniel Pereira Mujica, en las boletas electorales apareció como “Dani Mujica”. El propio dirigente explicó que el apellido Mujica era el que utilizaban para identificarlo desde su época estudiantil.

Posteriormente, sus asesores consideraron que mantener el nombre con el que ya era conocido facilitaría su identificación ante el electorado. Antes de adoptar esta estrategia de marketing, Mujica conversó con su familia y obtuvo su aprobación.

Así, el nombre “Dani Mujica” terminó convirtiéndose en la denominación con la que construyó su perfil político.