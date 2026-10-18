Presidenciales 2028: Gobernadores se “alinean” a favor de Cesarito Sosa

Los gobernadores colorados primeramente sentaron postura a favor del vicepresidente Pedro Alliana tras su ruptura política con el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, y ahora se “alinean” a favor de César Sosa para completar la chapa presidencial por el peñismo.

En las últimas horas se filtró que 14 gobernadores colorados apoyan a su colega guaireño César “Cesarito” Sosa, quienes expresaron su respaldo a la postulación del gobernador del Guairá para conformar la dupla presidencial junto a Pedro Alliana.

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Este apoyo político marca un paso importante para César Sosa, teniendo en cuenta el caudal electoral con que cuentan los gobernadores en cada uno de sus departamentos, y que genera expectativa en el escenario político del Partido Colorado.

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Por otro lado, el vicepresidente Pedro Alliana había anunciado que decidirá quién lo acompañaría en las internas coloradas con miras a las presidenciales del 2028 tras la realización de una encuesta.

Los nombres que serán sometidos a la consulta popular son el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; el gobernador César Sosa y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

La encuesta comenzaría este lunes, aunque la metodología del sistema de consulta popular y quién estaría a cargo de elaborarla aún no se dio a conocer.

Consultamos al vicepresidente Pedro Alliana, pero hasta el cierre de esta edición no contestó nuestra pregunta.

Los gobernadores colorados

Los demás jefes departamentales que apoyan la intención de ser candidato a vicepresidente de Cesarito Sosa son: Liz Meza (Concepción), Freddy D’Ecclesiis (San Pedro), Denis Lichi (Cordillera), Marcelo Soto (Caaguazú) y Christian Acosta (Caazapá).

Además de Richard Ramírez (Misiones), Norma Zárate (Paraguarí), César “Landy” Torres (Alto Paraná), Víctor Fornerón (Ñeembucú), Juan Acosta (Amambay), Nelson Martínez (Canindeyú), Bernardo Zárate (Presidente Hayes), Arturo Méndez (Alto Paraguay) y Harold Bergen (Boquerón).