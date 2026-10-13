Política
13 de octubre de 2026 - 20:12

Gobernadores colorados llevan apoyo a Peña y Alliana ante quiebre en HC

Grupo de 15 hombres en traje formal y una mujer en atuendo negro, posando en sala con el emblema 'GOBIERNO DEL PARAGUAY'.
Los gobernadores colorados se reunieron con el presidente Santiago Peña para brindar apoyo tras la crisis en el partido.

Los 14 gobernadores colorados que conforman el Consejo de Gobernadores se reunieron a puertas cerradas con el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana tras la crisis en el Partido Colorado debido al cambio de chapa presidencial. Del encuentro solo hubo una foto protocolar y desde el equipo de comunicación presidencial informaron que fueron a dar apoyo a Peña y Alliana.

Por ABC Color
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Los 14 gobernadores de la Asociación Nacional Republicana (ANR) acudieron en bloque a Mburuvicha Róga tras la crisis generada dentro del Partido Colorado tras el retiro de la precandidatura de la presidencia de Pedro Alliana. La convocatoria de urgencia tuvo como objetivo central expresar el respaldo político del poder territorial al presidente de la República, Santiago Peña, y al vicepresidente Pedro Alliana.

Según informaron desde el equipo de prensa de la Presidencia, el encuentro concluyó cerca de las 19:30 de este martes y estuvo marcado por un hermetismo total.

Cabe resaltar que ninguno de los administradores departamentales ni las autoridades del Poder Ejecutivo brindaron declaraciones a los medios de comunicación.

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La única constancia oficial compartida tras la reunión fue una fotografía institucional en la que se observa al mandatario rodeado por los 14 de los 15 jefes departamentales en la mesa principal. El gesto político se da justamente en un momento delicado para la cúpula gubernamental, salpicada por el reciente cambio de postura dentro del movimiento Honor Colorado sobre el armado de la chapa presidencial para el 2028.

Tradicionalmente, este tipo de encuentros culmina con una conferencia de prensa en la que un vocero designado comunica los temas tratados y acuerdos alcanzados; sin embargo, eso no sucedió.

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