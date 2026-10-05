Elecciones municipales: “Cesarito” Sosa defiende la hegemonía colorada en Guairá y su peso territorial

En conversación con ABC Cardinal, Sosa contestó a quienes calificaban el triunfo opositor en la capital departamental como un traspié directo a sus aspiraciones de integrar la chapa presidencial como precandidato a la vicepresidencia junto a Pedro Alliana en la chapa de Honor Colorado.

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El jefe departamental contrapuso la derrota en Villarrica con la victoria colorada en el resto de la región. “Ganar 14 distritos de 18, no sé si es que hace muerto. Yo por eso me estoy riendo, porque hay análisis que no entiendo. O sea, el tipo gana 14 de 18 distritos y dicen que perdió. Yo ya no entiendo más nada”, aseveró.

Cifras nacionales y su peso territorial

Al analizar el desempeño nacional de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el gobernador enfatizó el avance del partido en las intendencias del país. “Estos resultados se deben a un gran equipo que estoy al frente, donde hay diputados, concejales e intendentes. Los resultados están por y hablan por sí solos”, insistió.

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“Para mí el gran trabajo que se hizo acá en Guairá, como hicieron varios colegas a nivel nacional, es muy importante. Por eso la ANR tiene 186 municipios. Hemos crecido casi 24 municipios más de lo que teníamos en el 2021. Eso es muy importante para una Asociación Nacional Republicana hoy fortalecida a nivel nacional”, añadió el hombre de Honor Colorado.

🔴 “GANAMOS 14 DISTRITOS DE 18”: CÉSAR SOSA RESPONDE A QUIENES LO DAN POR “MUERTO”



🗳️ El gobernador de Guairá, César Sosa, respondió a las interpretaciones sobre su desempeño electoral y rechazó la idea de que el resultado represente una derrota para su sector.



🗣️ “Ganamos 14… pic.twitter.com/hSSd4OdW5c — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) October 5, 2026

Frente al planteamiento sobre la necesidad de hacer valer estos números ante la conducción partidaria para ratificar su candidatura, Sosa rechazó que se deba hacer un despliegue de ostentación política. “Yo no mido los tiempos ni llevo en un cofre los resultados. Yo no necesito poner en ningún cofre para ir a llevar y hablar. Los resultados hablan por sí solos”, defendió.

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La puja interna por la chapa de Honor Colorado

Consultado sobre las voces internas de su movimiento que comparan su desempeño con el del exgobernador de Paraguarí, Juan Carlos Baruja, Sosa evitó confrontaciones directas pero respaldó el peso de la alianza entre gobernadores y diputados.

“Nosotros no entramos en ninguna competencia con el ingeniero Baruja. Se va a elegir lo mejor y nosotros lo que pedimos son los espacios de diálogo para hablar con todos, nada fuera de lugar. El vicepresidente (Pedro Alliana) va a tomar esa decisión”, recalcó.

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Asimismo, al defender el trabajo de la dirigencia del interior y el papel de la juventud en la toma de decisiones dentro del partido, sostuvo que “nosotros evidentemente con 36 años tenemos que salir a buscar los espacios de poder y ganar espacios. Los jóvenes tenemos que salir a hablar”, destacó.

“Hoy estamos con estos resultados y tenemos que salir a trabajar y redoblar esfuerzo como ya lo estamos haciendo. Hoy a las 5 de la mañana ya estuve por la gobernación, mateando con los funcionarios para ver qué podemos hacer para seguir mejorando”, comentó.

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Sobre el contacto institucional de la jornada, reveló haber hablado directamente con la cúpula del Ejecutivo. “El presidente Peña me llamó a felicitar a la noche. Le dije que para mí es un triunfo importante de la ANR a nivel nacional y que hay algunos tropiezos que son normales, pero en el balance general hay un gran triunfo del Partido Colorado”, relató.

Derrotas en Villarrica y otras capitales

En relación a la caída de la ANR ante la Alianza en la capital departamental de Guairá, el gobernador recordó los antecedentes del municipio. “Villarrica en el 2021 ya la ganó la oposición. Hoy se levantó más la bandera de otro partido. Nosotros respetamos y felicitamos al intendente electo. Vamos a tratar de corregir los errores y redoblar esfuerzos para la próxima campaña”, dijo.

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Finalmente, al ser consultado sobre las derrotas coloradas en plazas clave como Ciudad del Este y la capital del país, Sosa reflexionó que “siempre las derrotas preocupan; podés ganar por uno o perder por uno, pero siempre preocupan. Ahora tenemos que dar la vuelta a la página e ir a ver cómo corregir, qué hacer para mejorar”, concluyó.